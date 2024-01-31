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何建曦脫離C AllStar做單飛歌手　SoulJase兼任音樂選秀節目監製捧新人

娛樂 13:18 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

SoulJase在台上唱出多首金曲。

本地組合C AllStar成員何建曦（SoulJase）日前到中環藝穗會舉行迷你演唱會《SOULJASE 2024 Debut live》，吸引近百粉絲到場支持；SoulJase不但高水準獻唱多首歌曲，更首度向樂迷宣布加盟新唱片公司「Redholic」的重大消息。

去年SoulJase以獨立歌手自資出歌，不如以往有大公司支持，一切資金、宣傳均要自己出面「敲門」，但SoulJase坦言是很珍貴的經驗。今次SoulJase決定加盟新公司，是他脫離C AllStar後首次以男歌手身份簽的合約，也是該公司首位簽約藝人。

Redholic過往以歌曲製作為主，SoulJase與Redholic主腦及音樂人段深瀚合作過多首歌，雙方彼此欣賞兼默契十足，才令SoulJase決定與音樂伙伴同行，告別單打獨鬥，SoulJase說：「上年做歌嘅時候，覺得互相啟發到大家，撻返着大家啲火。」

SoulJase脫離C AllStar後首次以男歌手身份簽的合約。

籌備網上音樂選秀比賽

除了延續男歌手身份，SoulJase今年打算挑戰新領域，就是榮升監製招攬培育有潛質的新人。

SoulJase表示，上網見到許多才華洋溢的素人及半素人，令他憶起學生年代被發掘出道、再登上各大舞台、與眾多專業音樂人切磋的經歷，SoulJase希望有音樂天分的素人都擁有發光發亮的機會，他說：「我好想呢班好有Potential嘅音樂人，都感受到我感受到嘅嘢。」SoulJase還透露今年計劃舉辦一個為期半年的網上音樂選秀比賽。

SoulJase、段深瀚（右二）與其中兩位參賽者。

未有與C AllStar成員商量

揭開音樂路上新一頁，SoulJase是否有與C AllStar兄弟商量？SoulJase笑言仍未告知兄弟好消息：「其實佢哋未知，我諗呢個報道出咗就會知。我未問佢哋意見，我都好期待，睇吓佢哋有咩感覺啦。」

問到C AllStar甚麼時候再合體表演，SoulJase坦言未有計劃，但抱樂觀態度：「絕對有機會，睇吓會唔會係今年啦。我都希望可以盡快出嚟，未必一定係做歌，做騷都好。我都期待新公司嚟緊多啲歌手，之後有機會，我可以以C AllStar身份帶佢哋出嚟，咁就Very Good啦。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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