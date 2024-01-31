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【樓市辣招】經民聯再促全面「撤辣」 提6建議穩定樓市助市民置業

政治 13:27 2024/01/31

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經民聯回應樓市撤辣。（曾耀輝攝）

立法會今日下午就施政報告提出樓市「減辣」措施的相關修例恢復二讀辯論。經民聯指全面「撤辣」刻不容緩，地產及建造界龍漢標表示，經民聯就穩定樓市及幫助市民置業有6項建議，包括減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，解決置業難題，挽留本地人才；適當放寬住宅按揭成數，方便有條件的人在樓價較低時置業等。

經民聯7名立法會議員今日見記者，主席盧偉國表示，本港樓市一蹶不振，對香港經濟其他領域已造成負面連鎖反應，也削弱本地市民和海外投資者的信心，令經濟風險陷入惡性循環。他認為，香港當前工作的重中之重，就是「拼經濟、惠民生」，其中關鍵是全面「撤辣」，令樓市早日復常。

經民聯回應樓市撤辣。（曾耀輝攝）

經民聯副主席林健鋒強調，現時不只是商界持有該意見，而是普羅大眾都希望撤辣。

經民聯副主席梁美芬形容，「辣招」是退燒藥，「有事時要用藥，但無事就要停藥，否則對人體有害。」

經民聯6大建議

1.⁠ ⁠立即撤銷所有樓市 「辣招」，以促進二手物業流轉和增加租盤，為有意置業的市民提供更多選擇，令物業市場健康發展，重建置業階梯。
2.⁠ ⁠減免40歲或以下港人首次置業的印花稅，解決置業難題，挽留本地人才。
3.⁠ ⁠進一步提高工商舖的按揭成數，讓有需要購置物業作營商用途的企業可以降低成本，方便企業出售物業套現，釋放企業銀根。
4.⁠ ⁠適當放寬住宅按揭成數，方便有條件的人士在樓價比較低的時候置業安居。
5.⁠ ⁠實行「雙軌制」以解決香港房屋問題：一是政府提供足夠的資助房屋，讓無力在私人市場買樓的人士能夠入住；二是讓有能力的人士在私人市場置業安居，也以買樓的方式向政府繳納較多稅項，為政府庫房、社會福利和經濟發展作出貢獻。
6.⁠ ⁠完善投資移民計劃，允許部分投資置業安居。施政報告提出重推俗稱「投資移民」的資本投資者入境計劃，在港投資股票、基金、債券、非住宅房地產等3,000萬或以上的合資格投資者，可以透過計劃申請來港。其中，投放在非住宅房地產的金額上限為1,000萬元。建議完善投資移民計劃，允許將款項中的一半或三分之一購買房地產，既可提振樓市，亦可配合搶人才政策。

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記者：趙居逸

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