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圈中孝順女丨陳敏之未能平復喪母之痛　吃媽媽生前烹調冬菇後落淚

娛樂 13:54 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

陳敏之分享媽媽生前準備的炆冬菇，她在字裡行間盡現對媽媽的不捨。

陳敏之在1月26日於網上公布母親因急性血癌離世，敏之流露難捨媽咪之情：「我拖著妳的手，在至親的陪伴下離開了我們，很平安地踏上了，通往天家的旅程，在這個艱難的時刻，我是無比的傷痛，媽媽...我怎能失去您，我的手指在發抖，我很害怕這一刻。」

敏之感謝媽咪對家人的付出：「親愛的媽媽...您是我生命中最重要的人，您一生不辭勞苦照顧我和弟弟，還有您最錫的孫仔子樂，您對家庭無私的愛和奉獻，照亮了我們的生命，您是一位偉大的母親，感謝您把我帶到這個世界，感謝您成為我的母親，這是您給我最寶貴的禮物，我會永遠記住您的教導，傳承您的美德成為更好的人，媽咪我愛您。」

敏之未能平伏喪母之痛，她連日在IG限時動態內都表達對亡母的思念。

圈中孝順女丨陳敏之媽媽不敵癌魔病逝　傷感念亡母：沒有妳我不知道怎樣過

陳敏之：現在後悔已太遲

在昨日（1月30日），敏之在IG限時動態分享媽媽生前準備的炆冬菇，她在字裡行間盡現對媽媽的不捨：「媽媽。打開妳的雪櫃，有妳一早炆定嘅冬菇。這是妳的習慣，因為我同子樂都好鍾意食，妳希望隨時都可以為我們準備好，可能這是最後一次能嘗到，咬第一啖…心很痛很痛，哭了…好好味。永遠不能忘記的味道，媽媽，以前沒有珍惜，常常說飽了，現在後悔已太遲，媽媽對不起 我愛您的所有」。

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陳敏之：想妳，從沒有間斷

敏之又曾在IG限時動態表示會不用媽媽擔心她的健康，她影著一碗鮮茄通粉，並指：「這是媽媽平日喜歡吃的早餐，平時妳會煮鮮茄瘦肉米粉，所以我也被妳影響了，我現在也喜歡吃。媽媽，為了妳，我會吃好點，不要讓妳擔心我的健康。想妳，從沒有間斷。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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