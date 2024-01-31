國際邁阿密｜球王美斯訪港追星攻略 ViuTV直播姜濤盧瀚霆贈慶

由球王美斯（Lionel Messi）帶領的國際邁阿密CF，將於本周日（2月4日）來港，為Tatler XFEST在香港大球場舉行的「香港隊對國際邁阿密CF」作賽，為球迷呈獻世界級的精湛球技，賽前更有3場由音樂盛會，包括MIRROR成員姜濤和盧瀚霆，勢必帶來一場足球及娛樂盛事。

國際邁阿密由Jorge Mas、Jose Mas 及大衛碧咸共同擁有，自2018年成立以來，已成為全球體育媒體及球迷的焦點，去年 7 月球會簽下傳奇球星美斯作為隊長，球隊並贏得美職聯賽盃及晉身美國公開盃決賽，引起國際關注。

▲ 姜濤和Anson Lo將是球賽前演出歌手之一。

ViuTV免費直播

周日球隊出席Tatler XFEST香港嘉年華陣容鼎盛，據知除了球王美斯，隊友佐迪艾巴（Jordi Alba）、沙治奧布斯基斯（Sergio Busquets）和路爾斯蘇亞雷斯（Luis Suarez）都會列陣，碧咸也會以領班身份亮相；而港足代表上場則有門將謝家榮、中場陳俊樂及黃威等人。

而在大球場比賽前，將會有3場盛大音樂會，邀得多個香港頂尖音樂單位，包括小天后G.E.M.、男子組合MIRROR成員姜濤和盧瀚霆，以及作為忠實球迷唱作歌手Gareth T.，合力打造一場令人難忘的視聽盛典。

▲ 姜濤和Anson Lo將是球賽前演出歌手之一。

而整個演出和球賽，將在本周日下午2:20起ViuTV 99台免費直播。

Mastercard迎巨星

為迎接美斯隨國際邁阿密來港，Mastercard持卡人由即日起於無價體驗平台訂講，在球賽當日於LUBUDS旗下餐廳1601享用美饌佳餚，跟主持劉嘉瑋和張嘉殷同看球賽直播。

星級足球評述員馬啟仁及著名足球KOL 潘杰寧亦會親臨現場，賽前與參加者大玩遊戲,並可免費享用兩杯飲品及特色小食，首150位參加者更可獲贈美斯頸巾。

日期：2024年2月4日（星期日）

時間：2pm至6pm

地點：1601（銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場食通天11樓1105號舖）

價錢：每位港幣188元

另外，蘭桂坊協會在2月4日晚上，不僅安排 DJ演出，並邀請香港花式足球總會隊伍「 Zero5」成員包括前香港花式足球冠軍施寶盛及現役花式足球運動員彭健發，進行快閃花式足球表演，屆時更會與市民互動。

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記者:ERIC

