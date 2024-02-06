超市大搜查︱12款全盒賀年零食大比拼　1款朱古力食3粒=1碗飯　營養師推薦3款健康之選

▲ 12款全盒賀年零食大比拼：1款朱古力食3粒=1碗飯！營養師推薦3款健康之選。

臨近農曆新年，不少人都準備辦年貨，包括全盒的零食小吃。不過，選購一些經典的賀年食品時需注意營養價值，多吃或對身體造成負擔。澳洲註冊營養師Ariel受訪指，其中一款全盒常見的朱古力，只要進食3粒就等如一碗飯的熱量。

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「Aranth安曼營養」澳洲註冊營養師Ariel接受訪問，為大家整合出12款包括瓜子果仁類、餅乾類、糖果及朱古力，共4大類別的經典新年食品營養值，供大家參考：

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1款朱古力食3粒=1碗飯

在以上賀年食品中，Ariel最不推薦的是「瑞士蓮朱古力」：

「是最邪惡的賀年食物。因為每100克中含有高達600卡的熱量，每粒12克就有75卡路里，食3粒已經等於一碗白飯！」

同時，高脂肪和高糖份的組合，使其成為一種高熱量食品，過量食用可能導致體重增加和血糖波動。

而Ariel為大家精選了3款低糖低脂少負擔的健康零食，可以替代邪惡的賀年食品之餘又有應節氣氛：

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5大健康進食貼士

賀年食品雖邪惡，但仍少不免要享用。Ariel提醒，進食時可以注意以下5個重要的營養事項：

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最後，大家可根據個體的特殊需求和醫生的建議，選擇適合的賀年食品。

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責任編輯：張沛