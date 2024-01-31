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賀年美食︱營養師夥大廚打造金齡美饌　促進長幼共融賀新歲【附餐單】

休閒消費 13:55 2024/01/31

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林正財行政會議成員, SBS, JP 與一眾跨界別團隊一起為推動長者友善食物而努力。

春節是一家大小共聚的美好時光，但不少食物難以咀嚼，長者往往未能與家人同享賀年美食，難免影響心情。

華懋集團夥拍黃金時代基金會，因此邀請專業團隊包括營養師、言語治療師、註冊護士以及如心酒店集團旗下西廚，全新設計一系列無添加、賣相精美、健康美味的「金齡美饌」。

有別於一般軟餐，「金齡美饌」讓長者也能享受真材實料的美食，重拾進餐樂趣，並可與家人同檯，促進共融。

賀年「金齡美饌」鴻運當頭 (西部菲達芝士沙律配西瓜啫喱)、如意吉祥(龍脷魚配蛋白菠菜汁)、鳳凰金卷(菠菜雞肉南瓜龍脷魚慕絲卷)、花好月圓(稀少糖法式焦糖燉蛋)、甜甜蜜蜜(稀少糖蜂蜜蛋糕配吉士醬) 。

西廚團隊在一月起教授數十位義工製作長者友善食物，續由義工推而廣之，服務逾百位護老院舍長者，在社區發放可持續的正能量。

集團餐廳推出真賀年「金齡美饌」餐單包括鴻運當頭 (西部菲達芝士沙律配西瓜啫喱)、如意吉祥 (龍脷魚配蛋白菠菜汁) 、 鳳凰金卷 (菠菜雞肉南瓜龍脷魚慕絲卷) 、花好月圓 (稀少糖法式焦糖燉蛋) 、甜甜蜜蜜 (稀少糖蜂蜜蛋糕配吉士醬) ，將於年初一至五在九龍東如心酒店及南灣如心酒店的 I-O-N，以及荃灣西如心酒店的 Café Circles 提供。

如心酒店集團西廚製作的富貴壽桃包、黃金甜薯蛋撻及至尊鮑魚凍。

恒常的「金齡美饌」於初六起在上述酒店餐廳供應，開創業界先河。所有「金齡美饌」須於兩天前預訂。

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