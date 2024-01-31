【黎智英案】張劍虹曾請示黎智英《蘋果》應否「收檔」　黎智英回應「做到佢冚為止」

▲ 壹傳媒前行政總裁張劍虹。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（31日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第10天作供稱，曾向黎提及有同事「擔心過唔到7.1」，請示黎「我哋係咪應該自己收檔」。黎則向張稱，「點解要自己執咗佢，不如做到佢冚為止」；黎一方於庭上展示張於高院申請保釋時的誓章，向張指出庭上的證供與誓章內容矛盾，原因是張希望將罪責推到黎的身上，以減輕罪責，張不同意說法。

案件今踏入第20天審訊，壹傳媒前行政總裁張劍虹以從犯證人則踏入第10天作供。代表被告黎智英的資深大律師彭耀鴻續盤問，彭展示一段2020年6月18日《蘋果》25周年的慶祝片段，當時黎發言時形容《蘋果》不是被指「血腥八卦」，就是被封殺廣告，「到𠵱家國安法都嚟埋」，張劍虹則稱「繼續堅持」。

彭向張指出，黎當時曾在片中稱「無人會逼你哋點做，我唔會叫你哋點做」。張供稱聽到及指事實並非如此。彭續指出，黎又於片中稱「《蘋果》到今日做到咁樣，係你哋造成嘅」。張則表示未知黎的意思是甚麼，又指黎似乎是在開玩笑。

法官李運騰則問及，雖然黎似乎在開玩笑，但黎指「蘋果做到咁樣」，是否因為《蘋果》上下員工的努力。張同意說法，指在這亦是在黎的指示下造成，張亦確認當時曾在黎說話後拍手。

彭又展示張與黎的WhatsApp 對話，當中顯示黎曾稱「看了國安法細節嚇一跳」、「先要想好策略對付，不容魯莽」。彭向張指出，對話內容顯示黎認為在《港區國安法》生效後，有些事情需要變更。張表示，不明白黎所表達的意思。

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

法官李運騰則表示，張的回覆似乎顯示張不願違反《港區國安法》。張同意說法，指《港區國安法》當時剛生效，大家都不知道當時7.1會發生甚麼。張同意黎認同自己提出的建議，即不要於7.1派發印有《蘋果》標誌的海報，張另確認黎指「不容魯莽」的意思是避免違法，提醒大家「小心啲」。

彭又指，似乎當時《蘋果》編輯亦更加小心，張同意並指「因為都唔知條紅線係邊」。彭續指出，《蘋果》管理層亦因此成立不同通訊群組，包括「國安法應變委員會」等。張同意說法，指其中一個目的是為了避免違反《港區國安法》。此外，當時亦有同事擔心犯法，有些同事甚至辭職，因此管理層成立群組處理一些編採擔憂。

張又供稱，在《港區國安法》生效後，很多同事聽到不同傳聞，如「《蘋果》過唔到7.1」等，所以促成自己於2021年5月在員工大會與同事會面。

張又指，當時陶傑曾於《蘋果》副刊撰文，建議「《蘋果》係咪應該自己了斷」，張遂就此請示黎，又向黎提及有同事「擔心過唔到7.1」，「我哋係咪應該自己收檔」。黎則向張稱，「點解要自己執咗佢，不如做到佢冚為止」。

彭又展示張於高院申請保釋時的誓章，指張在誓章內稱自己在任何情況下，都不會參與及實施編採指示。張解釋，這是因為自己僅傳達黎的指示，但未有參與制定編採政策。

彭又指，張於誓章內否認利用《蘋果》要求外國制裁中港等，惟張在執行編採政策時，已利用《蘋果》達成以上目的。張則指，自己當時並未完全清楚相關法例及整個罪行。彭再向張指出，張於庭上的證供與誓章內容矛盾，原因是張希望將罪責推到黎的身上，以減輕罪責。張不同意說法。

聆訊明（2月1日）午續。

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記者：梁錦麟