【垃圾徵費】謝展寰：廚餘回收桶農曆新年前覆蓋一半公共屋邨　8月在213個屋邨完成安裝

▲ 環境局局長謝展寰。(曾耀輝攝)

香港現時每日產生約1.11萬公噸都市固體廢物，當中約三成是廚餘。環境及生態局長謝展寰回覆議員書面質詢時表示，預計農曆新年前可在全港一半公共屋邨安裝廚餘回收桶，8月則可擴展至213個屋邨，佔全港家庭人口約3分之1；政府今年第二季也會將於食肆較集中和鄰近村屋或單幢式大廈的地點設置「社區廚餘收集流動點」的計劃擴展到更多地區。

謝展寰表示，政府的廚餘處理設施去年合共回收約6.08萬公噸的廚餘，其中約2,500公噸來自住宅，其餘則來自工商業；提到環保是2021年開展「廚餘收集先導計劃」，為廚餘量較多的處所提供點對點的廚餘收集服務，現時已有約860個場地參與，包括街市、醫院、政府設施、大專院校、私人屋苑等，而工商業處所包括酒店、會所、商場、食肆等共有約380個。

環保署截至上月底亦已在70個公共屋邨安裝合共300個智能廚餘回收桶，累計收集約1,830公噸廚餘；正聯同房屋署及香港房屋協會，將智能廚餘回收服務擴展至全港所有公共屋邨，涉及額外約1,400座樓宇，預計農曆新年前可覆蓋全港一半公共屋邨，並可在今年8月大致完成在213個公共屋邨共安裝逾700個智能廚餘回收桶，佔全港家庭人口約3分之1。

謝展寰又指，環保署去年9月及12月也分別在兩個較鄰近住宅區的回收環保站「綠在深水埗」及「綠在東區」設置智能廚餘回收桶，試行以公眾收集點的方式收集鄰近單幢式大廈和「三無大廈」等的家居廚餘，截至上月底，共超過1.4萬人次回收廚餘，會密切留意市民對廚餘回收的參與度、適時檢討公眾收集點的試驗成效，繼續探討在合適的場地，例如公眾街市和垃圾收集站，增設更多的公眾廚餘收集點。而為進一步協助居民進行廚餘回收，環保署去年十一月起也已在沙田區食肆較集中和鄰近村屋或單幢式大廈的地點設置「社區廚餘收集流動點」，以定時定點的方式同時收集附近食肆和家居產生的廚餘，此計劃將在今年第二季將逐步擴展到更多地區。

另外，環保署透過回收基金「行業支援計劃」資助私人住宅樓宇安裝智能廚餘回收桶收集廚餘，截至上月底回收基金已批出40個私人住宅項目的相關申請，涉及約120個智能廚餘回收桶。而環境運動委員會去年12月29日起接受至少有1,000戶私人屋苑申請資助，安裝智能廚餘回收桶及相關維修服務，截至月中共收到20宗申請，而由於計劃仍於公開申請初期，預計八月可前批出約30宗屋苑申請，涉及約100部智能廚餘回收桶，實際數量將視乎申請及獲批數量而定；若屋苑的申請踴躍，環運會將考慮增加智能廚餘回收桶的數量。

至於鄉郊的廚餘收集，謝展寰指，環保署在鄉郊地區設置廚餘收集桶前，需要先與有關村代表和村民溝通，取得他們的同意和支持，特別是收集桶在村內的擺放位置。署方去年11月已向新界鄉議局介紹使用傳統廚餘回收桶的「廚餘收集先導計劃」，以及透過環保基金資助非牟利機構在鄉郊地區設置智能廚餘回收桶的申請詳情，並邀請各鄉事委員會和村代表參與；環保基金現時已批出四個項目，其中兩條村已安裝智能廚餘回收桶，並安排智能廚餘回收服務，預計其餘六條村將於今年三月逐步安裝智能廚餘回收桶，收集家居廚餘。

此外，環保署已率先將廚餘回收點的位置上載至「香港減廢網站」新增的「回收互動地圖」，以及近年建立的「綠綠賞」和「咪嘥嘢」手機應用程式上，方便市民查閱廚餘和其他常見回收物的回收點位置。環保署亦正籌備將廚餘回收的資訊新增至「香港減廢網站」內的「回收資料一站通」，預計今年首季完成有關工作；署方亦正在與政府資訊科技總監辦公室商討，計劃在「智方便」平台上提供廚餘和其他常見回收物的回收點位置及相關資訊。

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責任編輯：黃小冰