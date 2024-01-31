飯戲攻心2丨王菀之主唱《我們曾經白頭到老》MV首曝光　陳詠燊歌詞觸動太太

▲ 《飯戲攻心2》歌曲《我們曾經白頭到老》由王菀之主唱兼作曲。

港產賀歲片《飯戲攻心2》繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文即將於農曆新年跟香港觀眾見面。

今日（1月30日）《飯戲攻心2》主題曲《我們曾經白頭到老》正式推出，此歌由Ivana主唱兼作曲，Sunny填詞，並由著名音樂人馮翰銘監製。電影歌曲的曲詞，以至MV畫面似乎預示今集戲中一眾主角，感情關係遇上新衝擊，「飯團」一家面臨解散。

Ivana和Sunny就同聲表示今次電影歌曲非常感人，後者更指因為太太，主題曲頓變家中禁歌。

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▲ 《飯戲攻心》系列導演陳詠燊及王菀之。

飯戲攻心2丨兩集主題曲風格不同

繼上集《狠愛狠愛你》後，Ivana和Sunny再次為《飯戲攻心》合力創作電影歌曲，Sunny今次要求Ivana根據其中一場重頭戲的情節作歌，兩人亦就此多次開會討論，分析該場五位「飯團」心情。

Ivana強調兩集的主題曲風格迥異，相信歌迷定必驚喜：「第一集是rock 和霸氣的，導演希望這次是寫一首感人的抒情歌。創作的時候已經拍攝了很多場戲，所以腦內充滿着拍攝回憶，不只是這一集的，還有上一集這家人的回憶片段，聚在一起歡笑的回憶、一起流淚的回憶、一起克服困難的回憶。」

被Ivana旋律感動

比起節奏澎湃的《狠愛狠愛你》，Ivana指今次歌曲就既窩心又充滿情感，而起初落筆寫曲的方向，亦偏向簡單直接的旋律做主導：「就像要和對方坦誠地分享一段說話，不花巧，也沒有掩飾，情感直白地流露，希望能直接聽進大家的心裏。收到導演的歌詞後，自己也感動到眼濕濕，還忍不住不斷循環聽這首歌。」

負責歌詞的Sunny就指，第一次收到Ivana的旋律時已十分感動，而Ivana亦早為其中一段填上「記得記得」4隻字，Sunny就根據這4個字，以及歌曲曲風，同樣以較直白方式去譜詞。

陳詠燊破自己紀錄

而今次最令他驚喜就是打破了自己的填詞紀錄：「因為上一次〈狠愛狠愛你〉改咗四、五次，今次我交第一次時，佢無應機啦，我就諗緊係咪出現咗啲咩問題呢，我再催多佢一次，跟住佢話導演，我好鐘意啊，於是今次係我寫過咁多次歌詞，第一次一take OK﹗」

Sunny又表示第一次在家聽著歌曲成品，太太一聽已經感動到流淚。「佢覺得首歌點解會跟上一集個喜劇氣氛咁唔同嘅﹐究竟呢套戲呢一場會係點㗎，而家呢隻歌喺我屋企係禁歌嚟，係唔可以亂播，一亂播就可能會喊㗎喇。」



他指，今次歌曲屬於抒情流行曲中最難的一款，淡淡然得來又藏著暗湧，他就大讚Ivana 的創作，欣賞對方無論在音樂上抑或演戲上，都是一個相當專注和專業的藝術家，Sunny又指尚未觀賞新戲的太太，不停追問他今集劇情究竟如何，為何電影歌曲氣氛如此凝重，他藉此呼籲影迷記得入場，到時自有分曉。

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