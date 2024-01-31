【騙取津貼】涉瞞物業擁有權騙94萬房屋津貼　前政府工程師3罪成候判

▲ 64歲前建築署工程師涉隱瞞其物業的擁有權，出租單位予自己，以騙取政府房屋津貼逾94萬元。（資料圖片）

64歲前建築署工程師涉隱瞞其物業的擁有權，出租單位予自己，以騙取政府房屋津貼逾94萬元，事隔30多年被廉署起訴3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。被告否認控罪及自行抗辯，今（31日）於西九龍裁判法院（暫代區域法院）被裁定所有罪名成立，法官押後至2月6日聽取求情，被告准保釋候判。

被告鄭偉雄（64歲）否認3項控罪，控罪指他於或約於1989年、1991年及1993年，使用關於柴灣杏花邨某單位的自行租屋申請書時，虛假地陳述被告該租用物業沒有經濟權益，就該租用物業合資格申領和收取自行租屋津貼，明知意圖用以誤導香港政府。

暫委法官彭亮廷裁決時指，被告借用同事和遠房親戚的名義擁有涉案空殼公司，公司只是一張面紗或一個煙幕，去掩飾被告實質享有涉案單位的財務或經濟權益，裁定他是公司的實質而且唯一操控人。被告明知和刻意利用公司購入涉案單位，然後再利用公司的名義租出涉案單位給自己，裁定被告罪成。

控方早前開案陳詞指，被告案發時是高級屋宇裝備工程師。1989年，被告成立空殼公司自勝有限公司用作申請房屋津貼，邀請同事及遠房親戚作自勝的股東及董事，並支付成立自勝的各項費用。

同年8月，被告購入柴灣杏花邨1個150萬元的單位，安排同事以自勝名義簽署買賣合約，首期由被告支付。被告由1989年至1995年租用單位，期間3度提交自行租屋津貼申請，獲政府批出約94萬元租屋津貼，其後於2002年以305萬元出售單位。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣