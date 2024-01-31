【涉發淫照】涉TG發布女子裸照　醫生罪成囚1年上訴押後判決

▲ 36歲男醫生涉於2020年於社交媒體群組，4度發布同一女子的裸照及裸體片段。（資料圖片）

36歲男醫生涉於2020年於社交媒體群組，4度發布同一女子的裸照及裸體片段，早前經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成，被判監1年，准保釋候上訴。上訴一方質疑原審裁判官就證據能否作出唯一及合理推論，並指原審裁判官審訊期間過份介入，令上訴人得不到公平審訊。法官聽取陳詞後，預計3個月內頒布判詞。



上訴人婁子堅（36歲），報稱醫生，早前經審訊後被裁定4項發布淫褻物品罪成。上訴一方代表律師陳詞時指，原審裁判官審訊期間過份介入，令上訴人的代表律師盤問證人階段時，曾說「直接問驚法官閣下你唔開心」。代表律師指裁判官當時不斷參與和發問，佔據發問時間達一半。上訴一方另認為刑期亦應同期執行。

律政司一方回應指，控方證人認出相中為其本人，並確認曾與上訴人發生親密行為時發生的。原審裁判官基於證據有權推斷相片由上訴人拍攝及發布，亦即可推斷涉案淫褻物品由上訴人發布，質疑裁判官是否仍須考慮社交媒體平台Telegram之運作等技術範疇。律政司指上訴人當時沒有作供，認為裁判官考慮專家證供後，有權作出最終事實裁決。

法官張慧玲表示需時考慮判決，預計3個月內頒布判決，上訴人續准保釋候結果。



控罪指，被告分別於2020年5月16及17日，在社交媒體平台Telegram群組發布裸體女子X口交相片及裸照。被告又於5月22日兩度在Telegram群組，發布裸體女子X露胸、露毛的影片。

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記者：林育慧