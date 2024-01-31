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【盜竊案】35歲男子涉尖沙咀名牌手袋店偷12個手袋被捕　揭另涉3宗盜竊案

社會 14:16 2024/01/31

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檢獲約8萬元懷疑犯罪得益及被捕人犯案時所穿衣物。（黃傑偉攝）

警方於29日晚上10時拘捕1名35歲本地男子，涉4宗爆竊案件，失物總值超過213萬元，並檢獲約8萬元懷疑犯罪得益及被捕人犯案時所穿衣物。

油尖警區刑事部督察陳君圖表示，警方於1月21日晚上8時40分，接獲一宗發生於尖沙咀北京道57號樓上售賣名牌手袋店舖爆竊案，一名男賊人擊毀店舖玻璃門，於一分鐘內在店舖盗去12個名牌手袋，總值171萬元，其後乘的士逃去。警方翻查大量閉路電視及深入調查後，成功鎖定目標人物，並於1月29日在長沙灣目標男子租用工廈單位進行埋伏，並於約10時成功拘捕男賊人，警員在被捕人單位內檢獲8萬元懷疑犯案得益及犯案時衣物。

警方調查發現被捕人另涉3宗發生於去年11月，分別在旺角油麻地及長沙灣以相同手法擊毀店舖玻璃爆竊案件，3宗案件共損失42萬元，所有案件共涉款213萬元，當中發生於油麻地及長沙灣案件有一同黨，警方仍追緝在逃賊人。被捕人現正扣查中，將被落案控告4項入屋犯法罪，將於明日在九龍城法院提堂。警方重申，盜竊屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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