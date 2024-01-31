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【吸引旅客】楊潤雄：食環署不負責處理清真飲食認證　擬夥旅遊品牌合推套票優惠

政治 14:22 2024/01/31

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（曾耀輝攝）

民建聯議員梁熙關注官方有否推行清真飲食認證措施，以協助穆斯林旅客應付飲食需要。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，食環署處理牌照申請等相關工作時，主要的考慮是保障處所的環境衛生、烹制和出售的食品，必須符合與食物安全相關法例規定，宗教並不是審批的考慮，因此並不負責處理清真飲食認證。

立法會大會上，楊潤雄表示，香港回教信託基金總會現時已經根據伊斯蘭的教法和程序，認證不少在香港的餐廳食肆。酒店方面，本港酒店會因應其業務的發展和旅客的需要，向旅客提供適切的設施和服務，部分酒店已經設有祈禱室或客房中指示朝拜的方向，亦都按旅客的需要提供祈禱墊和可蘭經等。旅發局過去亦都有邀請香港回教信託基金總會，為旅遊相關的業界舉行簡報會，向他們介紹穆斯林旅客對飲食、住宿和景點設施的要求，從而協助業界提供更多清真友善的體驗。

被問到政府在今年上半年，舉辦一系列18區日夜繽紛活動方面，有否規定有指定比例的攤位推動清真認證食物？楊潤雄引述民政及青年事務局表示，活動主要是向市民提供各式文娛的消閒節目，展現各區多元化的地區特色，由於有關活動具備不同特色，故沒有就當中的食品作特定安排。他表示，政府會繼續與旅遊業界保持緊密的溝通，以了解他們在滿足穆斯林旅客市場的需要。

梁熙指出，中東旅客僅佔訪港旅客的0.2%，不理想，關注當局如何就吸引穆斯林旅客訂立績效指標。

楊潤雄回應指，隨著來往本港與中東的航班逐步恢復，中東訪港旅客預計將會上升，旅發局會針對中東加強宣傳，並與旅遊品牌合作推出套票優惠，香港亦需要提高自身景點的吸引力，以吸引更多中東旅客。

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記者：趙居逸

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