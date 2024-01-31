【廉署50年】廣告童星：從小認識貪污禍害　教育下一代誠信觀念

▲ Pelene指廉署宣傳廣告令她從小已認識到貪污禍害。(廉署提供)

廉署於過去50年製作了不少經典廣告，因應不同時代的社會特色和貪污趨勢等制定相應宣傳策略，廣告內容夠「貼地」，口號易記，令這些經典廣告及宣傳口號成為市民的回憶。其中一個80年代廉署廣告，擁有著鏡頭內外的誠信故事 – 除了用故事向觀眾帶出廉潔信息，拍攝的小演員長大後亦將廣告的信念，帶給她的下一代。

從前，有個小女孩為購買心儀的洋娃娃，努力儲蓄零用錢，有一天，她高高興興地打破豬仔錢罌，滿心期待的拿著剛儲夠的零用錢，跑去玩具店打算將洋娃娃買回家時，卻因為有人貪污，令洋娃娃被抬高價格，小女孩最後買不到心頭好，很是無奈及失望。這是1980年的廉署電視廣告《玩具篇》，以一個女孩「買玩具作戰失敗」小故事，帶出「貪污令眾人，以至下一代均會受害」的信息。

44年前飾演這個「失望小女孩」的Pelene，今天是一名屋宇測量師。她早前參與廉署舉辦的一個誠信領導工作坊，成功與廉署人員「相認」。她表示，當年拍攝廉署廣告印象深刻， 仍記得拍攝當日，曾一度「扭計」，全廠拍攝人員停下手上工作來哄她，最後完成了拍攝。Pelene還透露，當年廣告播出後，她到酒樓喝茶也被很多人認出是「女主角」，廉署廣告受歡迎和深入民心的程度可見一斑。

Pelene亦表示，廉署宣傳廣告令她從小已認識到貪污禍害，深明守法的重要：「隨著自己一直於香港長大，也是一位專業人士，知道不可行差踏錯，這是廉署令我們扎根，讓我們很多從小長大至出來工作的人都知道，不可以隨便收受利益，不可以貪污，因為貪污對自己前途會有很大影響。」至於如何教育下一代，已為人母的Pelene則表示，她會把誠信觀念灌輸給小朋友，教導小朋友要誠實，不要說謊。

1980年代初開始，廉署還製作了廣告《蘋果》、《囚車》、《紙袋》等深入民心的廣告，這些廣告都有一個共通點：大多以「靠嚇」的手法，即是達到阻嚇目的，令人對貪污卻步，從而讓公眾領會貪污禍害。

廉署經典宣傳口號「早知結果 何必當初」亦在此時誕生。這時期不少廣告末段在畫面列出這句宣傳口號，沒有旁白，只配以「關上鐵窗」的震撼聲音，令觀眾產生恐懼感。

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踏入1990年代，部份市民擔憂香港能否繼續保持廉潔，當時廉署在制訂宣傳策略時特別強調廉署會繼續保持有效控制貪污，爭取市民支持一同捍衛廉潔的價值，同時創作了「香港 勝在有ICAC」這句深入民心的廣告宣傳口號。

「香港 勝在有ICAC」的靈感來自香港人珍惜香港優勢。廉署想強調以市民為肅貪伙伴，其後以這句宣傳口號演變出多個新版本，包括：「香港 勝在有你同ICAC」及「香港 一直勝在有你同ICAC」等。這些演變版本加入「市民」元素，帶出「市民的參與及支持對建設廉潔社會十分重要」的重要信息。

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