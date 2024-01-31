【世界幣】私隱專員公署揭「世界幣」收集市民虹膜信息　涉嚴重個人資料私隱風險

▲ 個人資料私隱專員公署配相。（馮漢柱攝）

個人資料私隱專員公署早前持法庭手令，進入6個處所進行調查，消息指，有機構涉嫌收集市民生物辨識資料，公署今午(31日)交代事件。

高級個人資料主任盧廸凡表示，公署今日下午根據法庭手令，進入Worldcoin（「世界幣」）項目在香港6間分別位於油麻地、觀塘、灣仔、數碼港、中環及銅鑼灣的處所進行調查，關注「世界幣」在香港的運作涉及嚴重的個人資料私隱風險，並相信有關機構收集及處理敏感的個人資料的情況可能涉及違反《個人資料（私隱）條例》規定。為了保障市民的個人資料私隱，公署依據既定程序主動啟動對「世界幣」的調查。

盧廸凡續稱，根據情報，參與「世界幣」項目的人士需要讓有關機構透過虹膜掃描收集其虹膜信息，藉此獲取註冊身份（即World ID，「世界幣」稱之為一本數字護照），以評，並可免費獲得虛擬貨幣「世界幣」。他指出，虹膜信息是生物辨識資料的一種，屬於獨一無二及不可改變，可被視為敏感的個人資料，一旦被不當使用或外洩會有嚴重後果。

因此行動中公署行使《私隱條例》下的權力，持法庭手令進入上述6間處所進行調查，要求有關各方交出相關文件和資料。

他呼籲市民對「世界幣」項目提高警惕，同時應小心保護自己的敏感個人資料，切勿隨便參與一些收集敏感個人資料的活動，例如虹膜掃瞄。市民在提供其生物辨識資料前尤其需要考慮，有關機構收集資料的合法性、程度及目的、該些資料將會如何使用，將會披露或轉移予哪些人士或機構。

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責任編輯：蘇文軒