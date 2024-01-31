【23條立法】不認同以公眾利益作答辯理由　湯家驊：傷害國安不會是公眾利益

▲ 湯家驊認為，傷害國家安全的事，不會是公眾利益，否則是自我矛。（資料圖片）

《基本法》23條立法公眾諮詢展開，保安局局長鄧炳強昨稱正研究是否在竊取國家機密條文，加入「重大公眾利益」作為免責條款。行會成員、資深大律師湯家驊認為，以「公眾利益」作為答辯理由，在法理上不成立，因傷害國家安全的事，不會是公眾利益，否則是自我矛盾。

湯家驊今日在一個電台節目表示，留意到有關以「公眾利益」作為答辯理由的討論，他認為不能成為答辯理由，因為有關說法在法理上不成立，「世界上無公眾利益是去傷害國家安全，公眾利益是維護國家安全。」他相信，一般傳媒不容易干犯這些罪行，又指如果傳媒有懷疑，可以考慮向有關部門詢問，是否非法披露國家機密，令自己安心。

對於文件建議將普通法下的「隱匿叛國」寫成成文法，湯家驊指，英國、美國亦有隱匿叛國罪，相關罪行為普通法，不是新奇事，納入23條的好處可以把判決時會考慮的情況寫出來，不用「估估下」。他又以正在審議強制舉報虐兒罪為例，指法例同樣要求，若果有人發現虐兒事件而知情不報屬犯罪。

黎棟國：較2003年諮詢增罪行 因時勢不一樣

前保安局局長、新民黨立法會議員黎棟國在同一節目指，相較政府在2003年提出23條立法的版本，今次諮詢提出增加罪行，而不是如當時提出時刪減罪行，是因為時勢不一樣，如當年無人相信香港會有人主張獨立，地緣政治環境亦不如今天複雜。

對於公眾諮詢文件沒有提及建議刑罰水平和豁免，黎棟國認為，政府想法聰明，相關做法可以聽取不同意見，若把建議刑罰水平列出，相信討論會不太好。

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責任編輯：區綽彥