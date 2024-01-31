【蔡天鳳案】涉催促兒子鄺港智離開被查地點　死者前家姑涉妨礙司法公正轉介區院審

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28歲名媛蔡天鳳被殺案，前夫鄺港智一家四口被控謀殺及妨礙司法公正等罪，死者前家姑李瑞香涉催促兒子鄺港智離開即將被調查的地點，被控1項意圖妨礙司法公正罪，今（31日）於九龍城裁判法院再訊。裁判官將案件押後至2月20日，轉介區域法院審理，被告續還押。

控方今申請修訂控罪，指案件將轉介區域法院審理。署理主任裁判官高偉雄遂將案件押後至2月20日於區域法院提訊，被告沒有保釋申請，繼續還押。

被告李瑞香（63歲），報稱退休人士，被控1項作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪。修訂控罪指，被告於2023年2月22日至23日期間在香港，妨礙和阻撓香港警務處對鄺港智的調查和拘捕及其後可能引起的法律程序，即催促鄺港智離開即將被調查的地點；向香港警務處提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向香港警務處提供資料或提供虛假或誤導的資料。

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記者：陳曉欣