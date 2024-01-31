《唐伯虎點秋香》「冬香」被外籍男當街毆打　台灣女星溫翠蘋控訴：咳到出血

▲ 現年50歲的台灣女星溫翠蘋曾參演港產片，分別與成龍、周星馳合作。

曾與成龍、周星馳合作的台灣女星溫翠蘋驚傳在本月18日晚被打，她遭一名外籍男子用腳踹腹部左側，警方獲報到場時，溫翠蘋表示暫不提告，並擇日至醫院驗傷。

事發時，溫翠蘋被外籍男子在餐廳聚餐飲酒後產生口角，溫翠蘋遭對方用腳踹腹部左側，警方獲報到場，溫翠蘋在路邊抱頭痛哭，經警方檢視後，她無明顯外傷，溫翠蘋亦暫不提告，表示擇日至醫院驗傷。

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溫翠蘋表示屬誤會

在今日（1月31日），她透過經理人表示當天晚因雙方沒控制好飲酒量才產生口角，回家後都已互相道歉並解開誤會。

溫翠蘋並說：「因家人皆為圈外人，不便公開身分，煩請各位媒體與民眾尊重個人隱私。非常抱歉因為此事件驚動大家，之後將不再回應。」

不過，其實溫翠蘋在本月21日曾在個人社交發文稱：「好像快死了！星期四晚上被殘酷無情的『病毒』連番攻擊之後，這兩天頭痛炸裂，胸口劇痛，咳到出血，感覺肺快咳出來，全身酸痛無力，這三年來雖然確診過兩次，但病症輕微。到底是何等可怕的變種怪獸病毒？」

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曾參演《唐伯虎點秋香》

現年50歲的溫翠蘋在1989年參加環球中國小姐選美而入娛樂圈，在1996年赴日本發展，翌年與齊藤義行交往，後於1998年結婚並定居日本，可是二人在2003年。在2014年，她與美國籍Kevin，可是此段婚姻僅維持3年結束。

溫翠蘋曾參演成龍電影《城市獵人》演 芽子的助手，而她最為人熟悉的電影演出，是在周星馳電影《唐伯虎點秋香》演冬香。