《Emily in Paris》｜扁桃腺炎引發敗血症　Ashley Park入ICU搶救　命危間男友守護意外曝光戀情

Netflix知名劇集《Emily in Paris》中飾演Emily好友Mindy的Ashley Park,年初因敗血性休克急送入院搶救,最終入住加護病房(ICU)一周後方脫離危險期。她事後於社交平台分享驚險經歷,更曝光了她與幕前男友在現實中的戀情,指對方在她命危期間無條件陪伴在左右,又強調康復進度良好,獲得醫生許可後便可重返拍攝工作。

綜合外媒報道,韓裔女星Ashley Park於去年12月,假期間扁桃腺炎發作,隨後惡化成敗血性休克,需要緊急送院搶救,並且入住ICU佩戴氧氣罩。她於Instagram中表示,當時她多個器官受到感染及影響,但住院一周後,目前健康狀況有所改善。

與男友患難見真情

Ashley Park於文中曝光戀情,指男友Paul Forman於這段經歷中,無條件地陪伴在她的身邊,令她非常感激:「你平息了我的恐懼,幫助我度過了救護車、三家外國醫院、在重症監護室待了一周、可怕的急診室、無數的掃描、測試和注射、難以忍受的疼痛和如此多的困惑。」之後更向對方表達愛意:「我愛你Paul。比我能說的還要多。」

據了解,作為中英法混血演員兼模特兒的Paul Forman,於劇集《Emily in Paris 3》中登場,飾演Mindy的同學Nicolas de Leon,與Ashley Park於劇中飾演一對戀人,組合非常受到觀眾歡迎,而最終兩人將戀情發展到現實。

健康穩定後將重新投入拍攝

有報道指,Ashley Park 15歲時曾被診斷患上急性髓性白血病,8月內曾接受6次化療,當時因為受到慈善團體協助,與家人欣賞了音樂劇《獅子王》後大受鼓舞,因此希望康復後可以於人群中表演。

隨著劇集《Emily in Paris 4》拍攝工作開始,Ashley Park表示目前已抵達巴黎、並接受相應治療,待治療有所起色,並且獲得醫生同意後,便會到劇組報到、正式開始工作。她早前於Instagram分享接受針灸的治療及與《Emily in Paris》女主角Lily Collins擁抱的相片,表示將會盡快恢復健康:「我保證會好好呼吸,也會盡可能多多照顧自己,早點回到戰鬥狀態。在此同時,我要感謝Lily跟你的擁抱。我真的愛你更多,你的擁抱給我賓至如歸的感受,你絕對是我的好姊妹。」同時亦於文中感激Netflix及《Emily in Paris》製作團隊的善良與耐心。

敗血症6大病徵

中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴醫生曾指出,及時治療是對抗敗血症的關鍵,假如出現以下敗血症6大病徵,應盡早求醫接受治療:

