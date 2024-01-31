【垃圾徵費】蔡若蓮：津校可用營辦津貼支付垃圾徵費開支　政策資訊將融入中小學教材

▲ 教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

垃圾徵費將於8月實施，有立法會議員關注教育局會否向公營學校派發指定袋或增撥津貼，教育局局長蔡若蓮表示，資助學校可運用教育局現行提供的營辦津貼額支付相關垃圾徵費開支，教育局亦會積極協助學校制訂並推行校本環保政策，參閱環保署指引及其他相關資料，為落實垃圾收費做好準備，並配合措施實施進展，利用垃圾徵費政策資訊製作相關課程教材，供教師採用。

教育界立法會議員朱國強提出書面質詢，稱不少學校反映難以估計垃圾徵費成本，包括購置指定袋或指定標籤，以及私營廢物收集商按廢物重量收費的成本，問及教育局會否向學校增撥津貼。蔡若蓮回覆表示，教育局會與環境及生態局，以及環保署保持緊密聯繫，為學校提供最新相關資訊及適切的支援；費用方面，資助學校可運用教育局提供的「營辦開支整筆津貼」或「擴大的營辦開支整筆津貼」，根據津貼的運用原則及校本情況和需要，支付清潔校舍所引致的開支，包括垃圾收費。

蔡若蓮提到，環保署正安排把垃圾收費資訊包括宣傳刊物、海報、橫額、電子宣傳單張等，在全港中小學校內標示，以及經電郵向全港中小學校的學生、教職員及家長團體發放。為鼓勵學生在學校獲取有關垃圾收費的資訊後，環保署亦會向全港約35萬名小學生每人派發1個15公升的指定垃圾袋帶回家中，讓有關資訊更有效推廣至每個家庭。此外，過去3年由環保署「綠展隊」及社區回收網絡「綠在區區」營辦團體舉辦活動中，由學校參與或合辦約1,300次宣傳推廣活動，吸引了逾4.5萬人次參與。

課程方面，蔡若蓮指「可持續發展教育」（包括環境教育和綠色生活等內容），一直蘊含在中、小學不同學習領域或科目，教育局會配合垃圾收費的實施進展適時聯繫相關部門，以取得有關政策資訊以準備學與教資源，供教師於課堂內外採用，教導學生珍惜資源及實踐源頭減廢。她又提及環保署與環境運動委員會一直合作推行「學校廢物分類及回收計劃」，環運會至今已向共1,028間中小學提供三色廢物分類回收桶。

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記者：馮琪雅