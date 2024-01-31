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禽流感｜混合感染禽流感+流感　六旬婦發病半月後不治　專家料偶發禽傳人跨種屬傳播

都市病 16:01 2024/01/31

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內地一名63歲婦人近日證實混合感染H3N2流感病毒與H10N5禽流感病毒，並於染病後約半月後不治。內地專家評估認為，H10N5病毒未具備有效感染人類的能力，估計個案屬偶發的禽傳人傳播，未發生人傳人情況。

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國家疾控管昨日（30日）通報上述個案指，來自安徽宣城的63歲婦人去年11月30日起出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，至去年12月2日因病情加重被送院救治，同月7日再被轉至浙江省醫療機構住院治療，最終不幸於同月16日病逝，從發病至死亡僅約半個月。

浙江省近日在病例樣本中，驗出季節性流感病毒H3N2和禽流感病毒H10N5。患者所有密切接觸者進行醫學觀察，核酸篩檢陰性，同期亦未發現可疑病例。國家疾控局已指導浙江、安徽兩省執行防控方案，當局專家展開風險評估後指出，從病毒全基因分析，H10N5病毒是禽源性，不具備有效的感染人能力，這是偶發的禽傳人跨種屬傳播，未發生人傳人情況。

人類感染H5N1具致死風險

根據衞生防護中心資料，禽流感是由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。禽流感的病徵可由流感樣病徵，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、肌肉痛，到嚴重的呼吸道感染，例如肺炎。眼部感染（結膜炎）和胃腸症狀（例如噁心、嘔吐和腹瀉）也可能出現。潛伏期約7至10日，較嚴重的類型（如甲型禽流感H5N1、H5N6、H7N9或H10N8病毒）可引致呼吸衰竭、多種器官衰竭，甚至死亡。

人類主要透過接觸染病的禽鳥（活鳥或死鳥）或其糞便，或接觸受污染的環境（例如濕貨街市和活家禽市場）而感染禽流感病毒。禽流感病毒在人類之間的傳播能力十分低。與活家禽有近距離接觸的人士較易感染禽流感。長者、兒童及長期病患者一旦受感染，亦較容易出現併發症，如支氣管炎、肺炎等。

6招減低感染風險

中心提醒，市民應避免接觸家禽、雀鳥、動物或其糞便，並留意以下重點以預防感染禽流感：

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