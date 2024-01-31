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【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇

社會 16:20 2024/01/31

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DSE考場專用計數機，有指明品牌型號。（考評局圖片）

DSE中學文憑試筆試，4月開鑼。計數機是考生必備，數學、地理、化學、生物、物理、設計與應用科技、科技與生活等科目，都需要用到計數機。

DSE試場應考時，考評局明文規定，只有13款品牌的計數機，可於DSE考場使用。DSE《考生手冊》顯示，CASIO有最多型號計算機可供使用。

考評局提醒，DSE考場使用的計算機，必須已印上「H.K.E.A.A. APPROVED」，或「H.K.E.A. APPROVED」標籤。

因考評局於2002年前，曾用「香港考試局（H.K.E.A.）」舊名，換言之假如計數機已是廿多年前舊款，DSE至今仍能使用。

H.K.E.A. APPROVED標籤有設計師

早於1980年起，香港考生已經可在公開考試，使用計數機，但不能顯示文字或點陣顯示。

1991年開始，指定型號的計算機，才必須印有「H.K.E.A. APPROVED」標籤。印標籤措施由考試局前秘書長京力士拍板，決定執行，旨在杜絕作弊風險。

【指定型號清單按此】

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責任編輯：吳卓峰

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