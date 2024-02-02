寓學習於娛樂！「小小博物館KOL」化身科學達人 帶你穿梭海陸空探索冷知識

誰說小朋友必須「坐定定」，全神貫注地聽課才能好好學習。其實有趣的活動教學更能令小朋友寓學習於娛樂，透過輕鬆的學習氛圍和環境，將學習變成像玩遊戲般有趣，讓他們從中吸取不同的知識。就像康文署連續3年舉辦的「小小博物館KOL」計劃，不但培養小朋友的好奇心、創意及表達能力，更以多元化的活動和培訓，滿足小朋友的求知慾。上年度的活動，就以「科學發現號」為主題，小朋友不但獲得深刻的參觀體驗，更與博物館館長以及科學專家互動，並向觀眾分享科學知識。他們還一嘗當KOL的滋味，拍攝及製作一系列的科學短片，用新一代的眼睛與角度，帶你穿梭海陸空，推廣博物館文化和生活中的科學。

▲ 香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士及「小小博物館KOL」於專題講座中向觀眾示範「神奇的空氣」。

「科學發現號」 一眾小朋友發問與觀察發現科學



「小小博物館KOL」計劃2023年的主題是「科學發現號」，安排就讀高小的小小KOL參觀香港科學館、香港太空館以及香港天文台等多個展覽及設施，更設有特別導賞團，深化參觀體驗，讓大家更深入了解不同的科學主題。

一眾多才多藝，以及好奇心滿滿的小小博物館KOL，善用課堂以外的機會，透過觀察日常生活的點滴，在過程中發現了許多有趣的科學現象，例如為甚麽日落時分的天空會變色？香港竟然有遠古藍血生物？等等有趣的問題。透過訪談會及工作坊，他們與6位博物館館長與科學專家進行輕鬆愉快的互動。小小KOL們勇於向專家提問，解答他們心裡的「十萬個為什麼」。

▲ 「小小博物館KOL」和香港太空館助理館長陳俊霖交流科學冷知識。

小小博物館KOL參與一系列的科學短片拍攝，内容涵蓋海、陸、空科學知識，向觀眾分享上至天文下至地理的趣味冷知識，寓學於樂，感受當KOL的樂趣！

▲ 一眾「小小博物館KOL」和香港科學館助理館長何致慜拍攝科學冷知識影片，非常投入！

「小小博物館KOL」帶你上天下地「看」知識



小朋友們相比成年人更有求知精神，小小博物館KOL至今已經發布了數十條科學冷知識短片，向大家介紹日常生活中的科學冷知識，例如日落時分的天空又紅又橙是如何形成？大家在影片中就能找到答案！

天文知識發現號 日落天空顏色篇

如果家長希望與小朋友以輕鬆的形式學習科學，不妨瀏覽「小小博物館KOL」網站，讓一眾小小博物館KOL帶你認識生活中的趣味科學！

「科學發現號」30集科學冷知識短片：https://bit.ly/47Bd04R

「小小博物館KOL」計劃：https://www.museumkol.hk/tc/

▲ 香港科學館助理館長方慧晶，向小小博物館KOL介紹香港古生物的特徵。

此外，康文署「寓樂頻道」設有「兒童專頁」，提供更多有趣並具有教育意義的短片，內容涵蓋博物館、閱讀、表演藝術、運動、園藝和綠化，以及動物，適合兒童觀看，讓家長與子女共同探索知識新領域。（www.lcsd.gov.hk/edutainment/tc/for_kids/index.html）

（特約）