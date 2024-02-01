  • 23°C
香港時間 : 2024201日 (週四) 18:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

剝牙悲劇｜23歲男深圳剝智慧齒　暈倒揭腦出血需開顱　兩周後多器官功能衰竭不治

醫生診症室 16:00 2024/02/01

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

23歲男深圳剝智慧齒，暈倒揭腦出血需開顱，兩周後多器官功能衰竭不治。

不少人都經歷過剝智慧齒，但若處理不當恐有嚴重後果。内地一名23歲男子早前在深圳一間醫院剝智慧齒，未料竟出現腦出血，須做開顱手術搶救，惟手術14天後仍宣告不治。

最新影片推介：

Healthy Life
【Healthy Life】每日10次！2個簡單動作坐住操Core　壓力大情緒差1招放低負能量

王男剝牙後腦出血

綜合内媒報道，來自湖南的23歲男子王奧紀，大學畢業後到深圳工作，任職汽車工程師。2023年7月30日上午，王男因智慧齒發炎，獨自到該市大鵬新區葵湧人民醫院口腔科剝牙。

王男曾告知醫生，稱他的智慧齒萌出後，反覆發炎疼痛已持續2個月，並表示自己沒有高血壓、心臟病、糖尿病等病史。隨後醫生在局部麻醉下為王男剝牙，過程中及剝牙後他都未出現不適，於是醫生為他照X光以進一步了解牙齒有無斷根，但在該過程中王男突然暈倒。

待王男甦醒後，醫生追問其病史，他指以前曾有過突然暈厥史，醫生遂給他口服10%葡萄糖及平臥和吸氧處理，並將他轉到急診科治療。惟在轉移過程中，王男出現噴射狀嘔吐及抽搐，急診科醫生經電腦斷層掃描（CT），發現他有「創傷性顱内出血」。

點擊圖片放大
+3
+2

初步判斷死因與拔牙無直接關係

醫生隨即將王男轉到深圳市坪山人民醫院進行開顱手術，手術後至8月11日入住ICU期間，王男持續處於昏迷狀態，用呼吸機輔助呼吸，8月12日晚上，王男經搶救無效不幸身亡。

驗屍報告顯示，王男符合在拔牙術後，因自發性顱內出血致中樞神經系統功能障礙，雖經手術等積極治療，終因多器官功能衰竭死亡。醫調委介入調查後，認為當時醫生拔牙遵守了診療規範，亦明確告知死者家屬關於做屍檢和醫療損害鑒定的事，初步判斷王男死亡與拔牙之間沒有直接因果關係。

家屬表示，王男身體一直非常健康，事發前一個月單位體檢時也顯示一切正常，他們懷疑涉事醫院在治療過程中存在醫療過錯。家屬又稱，他們索賠180萬人民幣，但院方僅願意支付60萬。

拔智慧齒細菌感染風險較高

事實上，拔智慧齒可能會出現細菌感染的風險。前香港牙醫學會會長廖偉明曾接受訪問時表示，移除智慧齒時，要切開牙肉， 並將牙齒分成兩三個部分，入侵性比一般脱牙高，若感染控制欠佳，細菌感染風險較高。他指出，一旦出現細菌感染，最常出現患處腫脹， 腫痛加劇及明顯發燒症狀，

正常來說，患處會在術後第2、3日最腫，然後5至7日內會消腫。如果發現患處愈來愈腫，加上有高燒不退、傷口發熱等症狀就要注意。

此外，他指亦有極少部分患者出現牙源性感染，甚至因細菌入血導致腦膜炎和心肌炎，但有關情況在香港則較罕見。

3步預防細菌感染

廖醫生表示要在手術前、中、後期做好感染控制，預防出現細菌感染：

點擊圖片放大
+2

小貼士：不宜在長假期前拔牙

廖醫生提醒，長假期較少醫生應診，患者應避免在農曆年和聖誕假等長假期前拔牙，以免拔牙後傷口出現問題難以跟進。同時他亦不建議拔牙後外遊，以防在外地找不到適當的跟進治療。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【醫療悲劇】5歲兒剝牙手術突缺氧腦死慘變植物人　父母疑醫療失誤盼奇蹟出現
13:37 2022/04/26
【醫療悲劇】5歲兒剝牙手術突缺氧腦死慘變植物人　父母疑醫療失誤盼奇蹟出現
【突發意外】40歲男中環麻醉剝牙突陷昏迷　急送瑪麗ICU
16:30 2023/02/22
【突發意外】40歲男中環麻醉剝牙突陷昏迷　急送瑪麗ICU
【恐怖剝牙】24歲女剝智慧齒全身麻醉　引發不良反應高燒42°C喪命
10:59 2022/10/05
【恐怖剝牙】24歲女剝智慧齒全身麻醉　引發不良反應高燒42°C喪命

你可能感興趣

【醫療悲劇】5歲兒剝牙手術突缺氧腦死慘變植物人　父母疑醫療失誤盼奇蹟出現
13:37 2022/04/26
【醫療悲劇】5歲兒剝牙手術突缺氧腦死慘變植物人　父母疑醫療失誤盼奇蹟出現
【突發意外】40歲男中環麻醉剝牙突陷昏迷　急送瑪麗ICU
16:30 2023/02/22
【突發意外】40歲男中環麻醉剝牙突陷昏迷　急送瑪麗ICU
【恐怖剝牙】24歲女剝智慧齒全身麻醉　引發不良反應高燒42°C喪命
10:59 2022/10/05
【恐怖剝牙】24歲女剝智慧齒全身麻醉　引發不良反應高燒42°C喪命
健康問題 治療 發燒 高血壓 手術 牙醫 深圳

最高瀏覽

盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
盛勁為學歷丨盛勁為讀Band1英中會考25分　窮小子升港大靠半工讀交學費
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月01日 時間12:05）