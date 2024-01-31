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兒童健康︱9歲男童無肉不歡兼少飲水　突腹部劇痛揭體內藏56顆腎石

兒童健康 17:28 2024/01/31

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河南鄭州有一名9歲男童體內有56顆腎石，皆因其母親的寵愛養成不良飲食習慣。（iStock圖片）

不良兒童飲食習慣與慢性病風險密切相關。內地一名9歲男童因腹痛送院檢查。醫生進行手術後，竟然從孩子體內取出一共56個腎結石。追查事件得知，母親為了讓兒子健康發育成長，每天預備大魚大肉給孩子，兒子少飲水之餘，口渴更用牛奶和飲品代替水，導致兒子增加患上腎結石的風險。

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綜合內媒及《星視頻》報道，事發在河南鄭州，一名9歲男童的母親為了讓孩子吃得好、發育得好，每天製作食譜，當中有大量高蛋白質的肉、魚、蛋之外，更有漢堡、可樂、薯條、雪糕等垃圾食物，而男童口渴時，亦會用牛奶和各種飲料代替水。

生腎石與不良飲食習慣有關

報導指出，由於腎結石的形成經歷了尿液飽和、晶體聚集、沉澱等一系列複雜的病理生理過程。男童得腎結石與不良飲食習慣有關。孩子應合理補充鈣質、多飲水、控制鹽分和蛋白質攝取、多樣化飲食，以預防腎結石的發生。

由於腎結石的形成經歷了尿液飽和、晶體聚集、沉澱等一系列複雜的病理生理過程。（影片截圖：《星視頻》）

事件在微博引起網友熱議：「這麼恐怖，還這麼小呢」、「平時還是要健康飲食，保持飲食多樣化，為了有健康的身體」、「小孩子一定要多喝水，水是生命之源」。

不過有網民認為，懷疑近日的報道是翻炒2018年深圳類似事件的舊聞，因為內容細節與當年描述一致。該報導指，深圳9歲男孩因肚痛後開始出現尿血。X光檢查後發現，男孩體內佈滿結石，較大的體積堪比鵪鶉蛋。經手術後，醫生從男孩的右腎中取出了56顆大小不一的結石。據瞭解，男孩年僅9歲體重已達到80斤，挑食和不愛喝水成為患病的最大元兇。

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責任編輯：王明芳

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