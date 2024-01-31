【愛滋病】港大團隊：染愛滋病猴子接種新DNA疫苗後　毋須雞尾酒療法仍能抑制病毒

▲ 已接種新一代PD -1增強型DNA疫苗的恆河猴在感染愛滋病病毒後，長達六年沒有愛滋病病徵。(港大醫學院提供)

港大醫學院愛滋病研究所及多間內地醫院聯合進行研究，發現已接種PD -1增強型DNA疫苗的恆河猴在感染愛滋病病毒後，能誘導持續性的細胞免疫反應，長達六年沒有愛滋病病徵。猴子即使沒有接受雞尾酒(cART)療法，亦能成功抑制愛滋病病毒。發現證實PD-1增強型DNA 疫苗策略有望成為用於防治愛滋病的第三代DNA疫苗。是項研究已於美國微生物學學會的權威雜誌 《Microbiology Spectrum》上發表

團隊表示，儘管 cART 療法可有效抑制病毒複製，但由於HIV-1仍持續存在於潛伏病毒庫中，因此要在完全或長期停止服用 cART 藥物的情況下控制HIV-1病毒感染變得困難，這亦是40 多年來一直困擾科學家的重大難題。。

研究團隊自主研發的 PD-1 增強型 DNA 疫苗技術，利用 DNA 載體編碼特定抗原，與可溶性 PD-1 蛋白融合。早前的小鼠模型研究表明，這個方法可以更有效傳遞病毒抗原至名為樹突狀細胞的抗原遞呈細胞，對病毒感染和腫瘤的免疫原性和保護效力，均優於傳統的DNA疫苗設 計策略。而 PD-1 增強型DNA疫苗能夠誘發強大的細胞免疫反應。

實驗當中，四隻已接種新疫苗的恆河猴在感染病毒後兩年內沒有接受cART治療，能有效抑制病毒。最新的追蹤研究顯示，有些恆河猴超過六年成功在沒有cART治療下仍能有效抑制病毒。

要結束愛滋病大流行，關鍵需要研發高效而不依賴 cART 治療的病毒控制的免疫策略。領導研究的港大陳志偉表示，PD-1 增強型 DNA 疫苗不僅能夠有效在恆河猴上誘導細胞免疫反應，以預防愛滋病，並且能夠在不需要 cART 治療下實現長達六年以上持續抑制病毒，研究結果令人鼓舞。

他表示，疫苗將來可單獨使用或結合其他策略治療愛滋病病毒感染者。若能證實此疫苗在人類身上有同樣療效，HIV-1 治療性疫苗的面世將指日可待。目前，港大醫學院團隊與深圳市第三人民醫院已合作展開一期臨床試驗，旨在研究於非人類靈長類動物有效的疫苗在人體內的安全性，預計於本年第二季發布試驗結果。

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責任編輯：陳展棋