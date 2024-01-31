  • 20°C
香港時間 : 2024131日 (週三) 18:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職專教育】VTC與HKTV簽合作備忘　培育「直播帶貨」人才

社會 17:02 2024/01/31

分享：

分享：

熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

香港科技探索（HKTV）今（31日）首次與本港大專院校、職業訓練局（VTC）簽署合作備忘錄。（VTC提供）

近年「直播帶貨」流行，香港科技探索（HKTV）今（31日）首次與本港大專院校、職業訓練局（VTC）簽署合作備忘錄，培育專業電子商貿及零售生力軍，幫助香港把握數碼轉型和電商的浪潮，為業界建立可持續人才供應。

直播電商銷售近年發展急速，為把握發展機遇，VTC與HKTV將開展「直播帶貨」人才培訓。HKTV旗下24小時網上購物商場HKTVmall的直播營銷專家會為香港專業教育學院（IVE）商業學科高級文憑學生提供工作坊及客席講座，而有關內容會融入必修單元「設計思考與企業家精神」中，介紹香港的網絡營銷生態和概述其直播系統「HKTVLive直播購物台」製作流程等。

HKTVmall亦會讓VTC商業學科學生以「專題為本研習」形式參與「HKTVLive直播購物台」的活動製作，包括在該平台介紹VTC旗下的電子商貿平台HKVTC Shop，展示一系列由VTC學生及畢業生設計和製作的商品。在VTC的「職場學習及評核」框架下，學生更可獲院校推薦到HKTVmall或其他商家實習，體驗數碼營銷及業務營運等運作，了解電子商貿的生態環境以裝備實務知識及技能，為投身行業打好基礎。

另外，為提升學生對電子商貿與直播帶貨的認識及實踐，VTC商業學科去年舉辦首屆「HKVTC Shop最強電商王Keep On Live大賽」，比賽亦將於今年再度舉行，教導學生學習及實踐電商業務的營運和網絡推廣技巧。

VTC執行幹事唐智強致辭時指，科技日新月異，不停塑造新的營商及生活模式，亦成為「推動社會進步和經濟增長的引擎」，如電子商貿急速發展，衍生直播購物的互動銷售模式，改變本地零售格局及消費者的購物習慣，幫助傳統企業增長盈利。新一份施政報告亦提到，商務及經濟發展局將成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助香港中小企拓展內地電子商貿業務，預料將會有更多企業投放資源發展電商業務，對相關人才的需求亦會有所上升。

HKTV行政總裁（香港）周慧晶則表示，集團致力培育電子商貿及科技人才，積極推動本港零售業的數碼發展，期望與VTC合作，透過分享網上營銷技巧及過往經驗，並讓學生直接參與直播節目製作，以便掌握電子商貿營運的要訣，為培育未來電子商貿精英奠下良好基礎。

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【垃圾徵費】蔡若蓮：津校可用營辦津貼支付垃圾徵費開支　政策資訊將融入中小學教材
今日 15:54
【垃圾徵費】蔡若蓮：津校可用營辦津貼支付垃圾徵費開支　政策資訊將融入中小學教材
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇
今日 16:20
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇
【愛滋病】港大團隊：染愛滋病猴子接種新DNA疫苗後　毋須雞尾酒療法仍能抑制病毒
今日 16:40
【愛滋病】港大團隊：染愛滋病猴子接種新DNA疫苗後　毋須雞尾酒療法仍能抑制病毒

你可能感興趣

【垃圾徵費】蔡若蓮：津校可用營辦津貼支付垃圾徵費開支　政策資訊將融入中小學教材
今日 15:54
【垃圾徵費】蔡若蓮：津校可用營辦津貼支付垃圾徵費開支　政策資訊將融入中小學教材
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇
今日 16:20
【DSE】計數機13個牌子可帶入考場　2024年DSE清單型號即睇
【愛滋病】港大團隊：染愛滋病猴子接種新DNA疫苗後　毋須雞尾酒療法仍能抑制病毒
今日 16:40
【愛滋病】港大團隊：染愛滋病猴子接種新DNA疫苗後　毋須雞尾酒療法仍能抑制病毒
大學 創業 網購平台 科技產品 比賽 電子商貿 數碼轉型 經濟 數碼營銷 商品

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
【突發意外】北角男子墮樓命案　據悉事主是ICAC退休執行處長李俊生
急症室最長等候時間（01月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月31日 時間12:05）