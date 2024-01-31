【職專教育】VTC與HKTV簽合作備忘　培育「直播帶貨」人才

▲ 香港科技探索（HKTV）今（31日）首次與本港大專院校、職業訓練局（VTC）簽署合作備忘錄。（VTC提供）

近年「直播帶貨」流行，香港科技探索（HKTV）今（31日）首次與本港大專院校、職業訓練局（VTC）簽署合作備忘錄，培育專業電子商貿及零售生力軍，幫助香港把握數碼轉型和電商的浪潮，為業界建立可持續人才供應。

直播電商銷售近年發展急速，為把握發展機遇，VTC與HKTV將開展「直播帶貨」人才培訓。HKTV旗下24小時網上購物商場HKTVmall的直播營銷專家會為香港專業教育學院（IVE）商業學科高級文憑學生提供工作坊及客席講座，而有關內容會融入必修單元「設計思考與企業家精神」中，介紹香港的網絡營銷生態和概述其直播系統「HKTVLive直播購物台」製作流程等。

HKTVmall亦會讓VTC商業學科學生以「專題為本研習」形式參與「HKTVLive直播購物台」的活動製作，包括在該平台介紹VTC旗下的電子商貿平台HKVTC Shop，展示一系列由VTC學生及畢業生設計和製作的商品。在VTC的「職場學習及評核」框架下，學生更可獲院校推薦到HKTVmall或其他商家實習，體驗數碼營銷及業務營運等運作，了解電子商貿的生態環境以裝備實務知識及技能，為投身行業打好基礎。

另外，為提升學生對電子商貿與直播帶貨的認識及實踐，VTC商業學科去年舉辦首屆「HKVTC Shop最強電商王Keep On Live大賽」，比賽亦將於今年再度舉行，教導學生學習及實踐電商業務的營運和網絡推廣技巧。

VTC執行幹事唐智強致辭時指，科技日新月異，不停塑造新的營商及生活模式，亦成為「推動社會進步和經濟增長的引擎」，如電子商貿急速發展，衍生直播購物的互動銷售模式，改變本地零售格局及消費者的購物習慣，幫助傳統企業增長盈利。新一份施政報告亦提到，商務及經濟發展局將成立跨部門「電子商貿發展專責小組」，推行政策協助香港中小企拓展內地電子商貿業務，預料將會有更多企業投放資源發展電商業務，對相關人才的需求亦會有所上升。

HKTV行政總裁（香港）周慧晶則表示，集團致力培育電子商貿及科技人才，積極推動本港零售業的數碼發展，期望與VTC合作，透過分享網上營銷技巧及過往經驗，並讓學生直接參與直播節目製作，以便掌握電子商貿營運的要訣，為培育未來電子商貿精英奠下良好基礎。

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責任編輯：梁凱婷