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網絡熱話︱城巴組「射波關愛隊」登門探病假員工　網民獻出2大奇招謝絕探訪

休閒消費 17:10 2024/01/31

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城巴組「射波關愛隊」探病假員工，網民見招拆招。

不少打工仔都會有「扮病請假」的念頭（俗稱「射波」），但有公司就連醫生紙都不信，要親身拜訪員工家門，確認清楚員工的身體狀況。近日，有社交平台分享城巴員工通告，推出主動探訪同事行動，甚至會登門探訪「射波」的員工，以表關心。對於城巴的「過度」關心，有網民笑言要出動「內有惡犬，謝絕探訪」的掛牌，拒絕公司登門。

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防員工亂請假 城巴公司出動「射波關愛隊」

近日，Facebook專頁「HK Bus Channel 巴士台 」發帖，分享一張由城巴有限公司於上周六（1月27日）發出的員工通告，並稱之為「射波關愛隊」。圖中內容是關於主動探訪同事：「隨著電子假期申請表已於2023年底開始使用，若公司發現有出勤情況異常的同事，公司會作適切跟進，包括登門探訪同事，以進一步了解及關心同事，並希望在適當時提供所需的支援。」

城巴有限公司發出員工通告，表示會主動探訪病假同事。（Facebook@HK Bus Channel 巴士台）

通告疑似是防止同事使用電子假期申請表，出現「射波」行為，而採取的進一步行動是去探訪病假同事，以告誡員工勿亂請病假。

對於城巴公司的「射波關愛隊」，帖文亦指，有員工回應既然是要上門檢查員工是否真的因病請假，不如也盡表「探病」之意，帶上伴手禮慰問：

公司派員探訪時，可否帶盒曲奇或者葡萄糖能量飲品以表心意？

另外，城巴公司亦表示公司有義務確保員工有良好的精神狀態，才可上班工作，並非強行要求員工在不適當的狀態下工作：

各同事應時刻保持良好精神狀態，留意作息有時及保持身心健康，以最佳狀態執行駕駛工作。

網民獻出2大奇招 謝絕探訪

「射波關愛隊」的帖文一出，引來一眾網民熱議。有網民更獻出2大招數應對公司登門拜訪，表示「家門要掛：內有惡犬 謝絕探訪」、「過咗探病時間，你聽日再嚟喇」。另亦有網民批評公司做法過於極端，打擾生病員工的休息時間，表示「病咗唔舒服都仲要招呼啲閒人入屋？」、「可唔可以預早一日通知，黎到點知落左街睇醫生就唔係幾好啦」、「人地病緊仲要招呼你班人，條橋邊個諗出嚟？」。

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責任編輯：王明芳

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