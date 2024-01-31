農曆新年2024｜立體光雕再現大舘迎龍年　百年古迹變身創意實驗場

▲ 綻放大舘2024以龍為主題、以大坑火龍為靈感，呈現香港獨有形象。（王茵芸攝）

自2022年以來，大館每年都會舉辦大型光雕投影活動。今年「綻放大館 2024」光雕投影於即日起至 2 月 14 日舉行，以簇新面貌把炫目流暢的光雕投影在百年古跡建築群的外牆，每晚依時綻放。

《龍之歌》延伸到監獄操場

作為大館的藝術及歷史文物節目之一，是次滙演是由香港賽馬會慈善信託基金提供主要資助，並同時獲中電控股有限公司為首席贊助。2024年是龍年，今年的節目特別以龍為主題、以大坑舞火龍為靈感，呈現香港的獨有形象。

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「龍之歌」光雕投影將躍現於歷史悠久的營房大樓，乘接之前兩季的熱烈反應，節目首次延伸到監獄操場，呈獻首個大館師友計劃的立體光雕投影作品。而第三季的《綻放大館 2024》亦加入特別環節︰訪客可以在現場自選光影動態、投影在大館標誌之一的芒果樹上，倍添參與和互動感。

師生合作《光雕繪本》

這系列的5組作品，由一班學生藝術家在悉尼光雕投影專家 The Electric Canvas 及大館策展團隊的指導和培訓下所創作。透過這個師友計劃，大館為藝術、創意媒體、光雕投影及設計等相關領域的學生及藝術家提供一個寶貴學習及實踐機會，讓他們的創意理念得以實踐，同時令《綻放大館》更添多樣化。

▲ 綻放大舘新增互動環節，訪客可自選光影動態，投射於大舘標誌之一的芒果樹上。（王茵芸攝）

大館希望透過此計劃為本地年輕人才提供一展所長的機會，並提升香港在立體光雕投影領域的專業水平。The Electric Canvas 執行董事及投影設計師 Peter Milne 表示非常高興能第三度參與︰「與本地人才交流知識與經驗，對 The Electric Canvas 以至所有參與者來說絕對是一個寶貴機會，令一年一度的《綻放大館》別具意義。」

在砵甸乍坡道上，地面會不斷循環投影霓虹、流水、龍之旅這3個主題的片段。其中以霓虹燈牌片段特別吸引人注目︰霓虹燈牌作為香港的標誌之一，地面滿滿的、閃爍着的各式霓虹燈招牌和圖案引領旅客進入大舘。

發掘本地人才

《綻放大館 2024》今年繼續與來自悉尼的光雕投影專家The Electric Canvas合作，團隊以創新獨特的建築投影而聞名，曾為國際盛事「繽紛悉尼燈光音樂節（Vivid Sydney）」帶來精彩匯演。

大館與The Electric Canvas由首季《綻放大館》合作開始，已訂下長遠目標，攜手發掘和培育更多本地人才，希望日後的《綻放大館》由本地藝術團隊全力接捧，致力提升香港打造立體光雕投影領域的專業技術和表演水平，讓香港獨樹一幟的藝術視野活現眼前。

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節目：《龍之歌》

表演場地︰大舘檢閱廣場

表演時間︰ 6︰30pm - 9pm，每節半小時

節目：《綻放大館-光雕繪本》

表演場地︰大舘監獄操場

表演組別︰《越獄一念》、《阿龍之旅》、《美麗光明物》、《混轉乾坤》、《越》

表演時間︰ 6︰45pm - 9︰15pm，每組約8分鐘

綻放大舘2024

地址︰中環荷里活道10號

網址︰www.taikwun.hk

開放時間︰8am - 11pm

記者：王茵芸