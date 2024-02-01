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勵志人生︱兒時遭性騷擾患抑鬱暴食　重磅肥妹3年激減120磅　戀上健身教練：關鍵要先愛自己

保健美顏 10:00 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

兒時遭性騷擾患抑鬱暴食，重磅肥妹3年激減120磅，戀上健身教練：關鍵要先愛自己。

勇敢改變就能逆轉人生！美國一名女子兒時曾遭性騷擾，及後因此患上抑鬱症暴飲暴食，導致體重高達253磅。幸好她遇到一名健身教練幫助她控制飲食和運動，令她在3年間成功減掉120磅，更榮獲健美小姐冠軍殊榮，令人佩服。

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Sick問識答
【Sick問識答】壓力大、少運動增乳癌風險？醫生拆解病發年齡+5大高危因素

據外國媒體報道，美國女子Sandeepa Rathnayaka 9歲時遭受性騷擾，對她造成了長期心理創傷，更導致她罹患抑鬱症，透過暴飲暴食作為情感慰藉。但過度依賴食物導致她體重飆升，日常生活都伴隨氣喘問題，還要與抑鬱症進行對抗，非常辛苦。

戀上健身教練 3年減走半個人

Sandeepa的體重在2020年時更達到高峰253磅，幸好這時她遇到健身教練Paul Rennalls。在教練的帶領下，Sandeepa開始改變生活習慣，塑造健康的身型。Paul幫助她進行運動、飲食控制、冥想和呼吸練習，最終經過3年努力，Sandeepa成功減重120磅，體重回落至約133磅。更鼓舞的是，Sandeepa在2023年10月還報名參加了健美比賽，並贏得健美小姐冠軍獎牌和獎金。如今，她和健身教練已發展成情侶關係。

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Sandeepa最後表示，堅持健身和飲食控制後，她的生活發生巨變，不但有效扼制了抑鬱症，還讓她收獲了靈魂伴侶，領悟人生至理：

「我找到了真正的愛情，但其中的關鍵是先要學會愛自己。只要找到正確引領你的人一起努力，就可以成功改變。」

心情不佳=抑鬱症？醫生拆解差異及評測方法

對於抑鬱症病情，本港精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指，心情不佳這種情緒，於普通人身上亦非常普遍，但與抑鬱症相比，心情不佳的情緒在「時間」及「程度」方面仍有明顯分別：

  • 時間方面：一般心情不佳只會持續1至3日，甚少會如同抑鬱症般，持續2至3星期以上。
  • 程度方面：抑鬱症患者對身邊所有事情，都會感到低落、哀傷；而心情不佳，則只會對自己所面對的壓力及難題出現負面情緒，對其他事情相對未必有太大反應。

假如懷疑自己患上抑鬱症，鄧醫生建議大家可於網上進行簡單問卷評估，評測自己是否存有抑鬱可能性，如有任何懷疑亦可及時向醫生求助。

抑鬱症3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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2大進食失調症症狀

香港每百人約1至3人患進食失調症，其中包括「厭食症」和「暴食症」。據中大醫學院香港進食失調中心資料顯示，全港每100人便約有1至3人患上進食失調症，亦有不少人因自己的身型受到不同程度的困擾。患者會出現情緒問題、身體併發症和影響其日常生活的表現（如社交、學業和事業等）；而且患者的家人亦會隨之受到負面影響。

進食失調症表面上好像是與飲食有關的疾病，其實它們與患者的情緒、成長及人際關係亦有著不可分割的關係。如沒接受適時的診治，患者或因體重過輕或使用不當的補償性行為，而導致嚴重的身體併發症，如電解質不平衡、器官萎縮、心跳減慢和血壓降低等。

「厭食症」和「暴食症」的症狀包括：

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改變體態7大原則+飲食控制餐單

台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）曾在Facebook專頁分享改變體態的7大原則，以及運動後碳水化合物／蛋白質的飲食控制餐單，助大家增肌減脂、減肥成功。

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