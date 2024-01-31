香港小姐丨郭柏妍自爆為新劇要學新樂器　屢與視帝視后合作獲公司努力栽培

▲ 郭柏妍真係機會多多。

TVB力捧小花郭柏妍（Rosita）於2020年參選香港小姐奪季軍入行，入行後機會不絕，參演劇集《白色強人II》、《雙生陌生人》、《美麗戰場》等，由閒角升呢配角，揮低同屆港姐。

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入行兩年已獲獎

Rosita在《下流上車族》演「車芊芊」成功入屋，入行兩年已奪得首個獎項，在《萬千星輝頒獎典禮2022》更獲得「飛躍進步女藝員」獎。

同年她更獲頒《Yahoo! 搜尋人氣大獎2022》「人氣急星」及《AEG 娛樂人氣王2022》「進步女藝人（電視劇）」獎，人氣急升。

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屢與視帝視后合作

而且，她入行後參與的作品大部份與視帝視后合作，包括陳豪﹑馬國明﹑佘詩曼﹑胡定欣，而早前有報道更指她將有份參與李佳芯（Ali）及譚俊彥（Shaun）的新劇《麻雀樂團》，劇中Rosita將會演Shaun的女兒，與對方有不少對手戲，足見TVB對其的栽培，並成為力捧小花之一。

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自爆學新樂器 感激公司給予機會

Rosita接受TOPick訪問指心情興奮能夠與Ali和Shaun合作：「一直有看過他們的劇集，今次能夠有機會合作，真的很榮幸與幸運。」

她自爆今次角色需要學習一樣新樂器：「現在努力籌備中，望能呈現不一樣的角色給觀眾，大家也能見到我的進步，我也很期待今次的拍攝。」

談到她自入行後機會多多備受力捧，公司對其寵愛有加，對此Rosita說：「很感謝和珍惜公司給我很多不同的拍劇機會，自己一定會努力做好和研究演技，希望可以不斷進步。」

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記者：陳曉柔