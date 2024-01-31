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【的士】的士管理營運商研發出首個獲政府認可智能咪錶　首階段於100輛的士試用

社會 16:59 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

（CabCab提供）

本地的士管理營運商Mobile Shop旗下品牌CabCab聯同汽車科技研發中心（APAS），研發出本地首個獲得政府認可的智能的士咪錶「CabCab」首階段會於100輛市區及新界的士上試行，目標今年第三季將有1,000輛的士配備智能咪錶。

「CabCab」除提供電子收據等功能，將來的士司機接載乘客使用收費隧道、收費道路、收費區，或其他服務收費時，只需於CabCab上選取相應附加費用，系統即會自動計算車資，避免以往需經人手計算附加費而出現的人為錯誤情況。「CabCab」亦將支援更多電子支付工具，包括二維碼、信用卡、輕觸式NFC等相關主流支付方式及接入海外錢包。咪錶亦計劃加入車聯網技術，新增的士電召台（「Call台」）、定位系統等功能，針對業界不同痛點、完善整套系統，並目標於今年第三季獲1,000輛市區及新界的士使用。

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，「有別於傳統的士咪錶， CabCab提供更多電子化功能，省卻不少人手操作，同時開放對接不同支付平台，相信可提升司機服務效率及質素，並改善的士業界生態。

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責任編輯：黃小冰

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