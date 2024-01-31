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麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為被陸浩明追問點識麥明詩　準新郎答謝6號：你有份推波助瀾

娛樂 17:29 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

盛勁為曾被陸浩明追問點識麥明詩！

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與機師盛勁為昨晚（1月30日）宣布婚訊，獲得不少人送祝福！盛勁為發文透露二人相識經過，並指二人由「唔熟」的朋友，慢慢愈傾愈投契，再由「朋友」變成「情人」。

盛勁為陸續在IG回覆藝人、朋友對他與Louisa的祝福，其中他回應陸浩明（6號）的留言時就表示：「多謝多謝6號，你有份推波助瀾嫁😂」，原來是與TVB一個節目也莫大關係！

麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為屋邨出身港大畢業成機師　曾怕醜表示高攀不起麥明詩

麥明詩盛勁為結婚丨陸浩明一早睇穿

盛勁為在愛的宣言提到與未婚妻相戀經過，他指當時麥明詩邀他上J2節目《#後生仔傾吓偈》，在節目內，盛勁為以失業機師身份分享機師的工作日常。

當時陸浩明在節目已大爆盛勁為與麥明詩非常熟絡，盛勁為一時不知如何回應，怕醜地說︰「一段時間佢同我講有個男仔唔錯嘅……（話個男仔）從事有光環嘅職業。」之後再追問二人如何相識，搞到盛勁為面都紅晒，要飲水定驚，之後才說出跟麥明詩是經朋友介紹下踩單車認識。

陸浩明追問他對麥明詩的看法，盛勁為表示︰「我覺得佢好好人，好聰明，人好好。」陸浩明仍未收手再問︰「咁你會揀『空姐』定係『港姐』？」盛勁為尷尬地表示自己高攀不起。

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麥明詩盛勁為結婚丨盛勁為大方認做「麥生」

在盛勁為的帖文中，麥明詩是主動向他求婚、送上靚錶並激動地說：「我想同你求婚！」

有份主持《#後生仔傾吓偈》的陳欣茵也送上祝福：「@louisa_mak 好charm🥹😭😭❤️‍🔥 congratulations 盛生盛太！ @keithshing_」，盛勁為搞笑地回應：「都可以叫我麥生」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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