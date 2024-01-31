明星穿搭｜麥明詩送$21萬起跳名錶向男友求婚　穿同一件黃色戰衣再接受對方求婚

▲ 麥明詩豪贈名錶向男友求婚，相當破格！

「十優港姐」麥明詩與機師男友盛勁為近日盛傳3月會舉行婚禮，昨日二人就分別在社交平台公佈求婚畫面，盛勁為發佈的影片和照片是麥明詩送上名錶反傳統向他求婚，而女方發佈的照片，則是男方在澳洲悉尼向她送上「巨鑽」求婚的畫面，即各自都有向對方求婚，相當破格。而未知是巧合還是刻意，麥明詩在這兩個重要日子，都是穿上同一件黃色連身裙，看來別具意義！

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「求婚錶」有錢也未必買得到

盛勁為發文表示，麥明詩要向自己求婚，才對得住她的性格，豈料女友真的瞞住他，舉行了求婚儀式，而且更以名錶代替鑽戒，其實麥明詩所贈的「求婚錶」大有來頭，是瑞士鐘錶品牌愛彼（Audemars Piguet），照片可見她送的款式是品牌經典的皇家橡樹系列自動上鏈腕錶，設鋼錶殼及鍊帶，定價要21.5萬港元，白金版本更要49.6萬港元，而且有錢也未必買得到呢！

穿同一件黃色戰衣

麥明詩花盡心思，盛勁為亦有來有往，他在澳洲悉尼的一個沙灘，準備了道具巨型鑽戒和粉紅色玫瑰花，再跪地向女友求婚，場面浪感人，見麥明詩感動得眼濕濕，而她身上穿著的黃色連身裙，正是向男友求婚當日所穿的那一條，如果不是她的髮型和男方的服裝有變，真的會誤會兩場求婚是在同一日發生。

舊衣新穿夠環保

翻看麥明詩社交平台，其實這條黃色連身裙早在12月，她的其中一場生日活動曝光過，再對照身旁盛勁為服裝，似乎她是在當晚向男方求婚的。雖然她出手闊綽贈送名錶給男友，但她還是相當貼地，她的黃色戰士來自GAUGE81，網上定價265美元（約2071.71港元），現時更有四折優惠，折後價只需106美元（約829港元），而且她夠環保一穿再穿，可見她應使則使，絕對是女性典範！

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責任編輯：Kiwi Lee