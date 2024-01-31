古仔前度丨48歲黃𨥈瑩近照曝光零走樣　保養得宜轉行美容業近廿年

▲ 黃𨥈瑩近照曝光

說起黃𨥈瑩，大家一定記起她是古天樂的前女友，更是古仔唯一認愛的舊情人。已經轉行做美容行業的黃𨥈瑩跟圈中人仍有聯繫，日前蘇恩磁於社交平台分享聚會照兼寫道：「難得老中青三代人一起，提早吃團年飯」，其中一位座上客為黃𨥈瑩，其美貌再度成為網民焦點。

48的黃𨥈瑩依然五官標緻皮膚白晢，外貌沒多走樣，跟站在後方的林秀怡沒差太大，難怪這位美魔女可以做美容公司的生招牌。

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曾被誤會已婚生子

黃𨥈瑩於2011年約滿無綫離巢，劇集《On Call 36小時》是其告別作，有指她於張兆輝經營的美容纖體公司任職，更不時返內地傾生意。

退出娛圈多年的黃𨥈瑩不時出席聚會，2021年，黃𨥈瑩跟好姊妹江芷妮、羅泳嫻、向海嵐及梁雪湄等聚會，席間她跟一位小男孩玩得投入，有報導指她疑似已婚生仔，但事後江芷妮澄清那小孩是其兒子，可說是美麗的誤會！

▲ 1994年，黃𨥈瑩參選港姐。（影片截圖）

為愛情錯失事業發展

1994年，黃𨥈瑩參選港姐兼奪得「最上鏡小姐」獎項，其後簽約成為TVB藝人，參演首部劇集《餐餐有宋家》而邂逅古天樂兼火速相戀，有指二人熱戀之時，黃紀瑩錯失不少工作機會。

不過她也演出過不少古裝劇如《河東獅吼》、《天龍八部》、《我的野蠻奶奶》等等，樣貌可說宜古宜今。

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對古天樂不離不棄

古天樂跟黃𨥈瑩拍拖期間，古仔被揭少年時曾犯事留案底，令其事業大受打擊，惟有指黃𨥈瑩不離不棄，令古天樂甚為感動。

惟二人於2001年分手，由於黃𨥈瑩已淡出娛圈收入有限，有傳重情義的古仔仍然給予女方生活費。

雖然未有正面回應傳聞，古仔卻自言重情義，誰在低潮之時幫過他，一定會永記在心。古仔於訪談裡稱：「黃𨥈瑩在我最失信心的時候，給予我安慰與幫助，我一生都不會讓人傷害她。」

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