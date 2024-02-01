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【不斷更新】一文看清港府回應各界對《基本法》23條疑慮

政治 16:25 2024/02/01

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基本法23條立法諮詢期至2月28日結束。（梁偉榮攝）

《基本法》23條立法諮詢期至2月28日結束，港府正聽取各界意見並進行解說，又設「反駁隊」回應質疑。TOPick整理各界疑慮、港府及官員回應等，不時更新。

2024年1月31日

Q︰「公眾利益」可作為披露國家秘密的抗辯理由？
鄧炳強：會考慮，但必須是很崇高的公眾利益，因要與國家安全比對，而非為滿足好奇心，縱有豁免，門檻亦高。

Q︰呼籲沽售港元致他人損失違「境外干預」罪？
鄧炳強：屬「三不中」，看不到和境外勢力有關及使用不當手段，亦不切合干預效果。

Q︰發表涉港經濟研究報告會否犯法？
鄧炳強：報告不含非法披露的政府內部機密文件，而是憑個人知識、專業作出，絕對不會犯法；純粹談論社會經濟發展，亦不違法。

Q︰內地犯法逃至香港，港府會將疑犯送往內地？
鄧炳強：香港犯法香港處理，非在港犯法，不會有上述做法。

Q︰23條建議罪行和港區國安法罪行部分重複，會兩罪齊控？
張國鈞：如某項行為構成多於一項罪行，檢控機關可根據檢控守則和實際案情，選擇一項或多於一項控罪。在合理可行情況下，控罪數目應盡量減少，如法院裁定多於一項罪名成立，要顧及「數罪並罰不能過重」原則。

Q︰會否延長48小時羈留期？
鄧炳強：涉國安案件複雜，需要特別長時間調查，如讓他們擔保，會逃跑，英國2023年國家安全條例延長羈留期至14天，新加坡可用行政手段延長2年，政府認為有檢討空間。

Q︰諮詢文件為何沒有建議刑罰？
張國鈞：文件列港府看法和建議，另有本地、外地相關法例刑罰參考，諮詢期間市民可提出意見。

Q︰23條增加多項罪名，更易入罪？
張國鈞：立法建議絕不是為了降低入罪門檻，普通法及《香港國安法》提及的法治原則，繼續適用，控方須在毫無合理疑點下，證明被告人干犯相關罪行，法庭方可將被告人定罪。

2024年1月30日

Q︰立法有否追溯力？
保安局︰不具追溯力，符合《香港人權法案》第12條的規定。

Q︰會否將被捕人送到內地？
李家超︰不會，23條旨在處理在港活動，根據香港法律在港審判。

Q︰包庇叛國罪，知情不報是犯罪？
諮詢文件︰經完善的「隱匿叛國」罪規定，如某人知悉另一人已犯、正犯或即將犯「叛國」罪（例如加入與中國交戰的外來武裝力量等），除非該犯罪事宜已被公開，否則須在合理可行範圍內，盡快向警方披露該犯罪事宜，否則即屬犯罪。

Q︰外國政客發聲明干預本港判決違「境外干預罪」？
李家超︰關鍵在「意圖」，無論是本地或者外國人士提任何意見，如果沒有打算危害國家安全，毋須有任何顧慮。

Q︰傳媒引述涉國家安全消息的報道違法？
鄧炳強︰要在沒有合法權限下披露，例如有關文件寫明屬「政府機密」；另外，要看是否危害國家安全，例如，防務部署，便涉國家安全；任何罪行要有意圖才構成犯法。

Q︰「境外干預」包括內地？
鄧炳強︰會清晰定義境外包涵中國境內，除了香港和澳門的地方。

Q︰23條立法影響香港經濟和引發新一波移民潮？
李家超︰不安全和不穩定對經濟只有壞影響，股市波動受多因素影響，如無安全環境，都是空中樓閣。

Q：「煽動意圖」包括哪些？
諮詢文件：引起中國公民、香港人，對香港特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的的憎恨或藐視，或對其離叛；引起港人與內地居民間的憎恨或敵意；煽惑他人在港作出暴力行為；煽惑他人不守法等。

Q：哪些屬於非「煽動意圖」？
諮詢文件：就制度或憲制秩序提意見，目的為完善制度和秩序；就行政、立法、司法機關指出問題，目的為提出改善意見；指出兩地居民產生或傾向產生憎恨或敵意，目的是消除憎恨或敵意。

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責任編輯：林曉君

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