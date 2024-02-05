【美斯失場】多議員追擊促「回水」　立法會民政事務委員會加會討論

▲ 文體旅局局長楊潤雄親赴立法會回應。（趙居逸攝）

由Tatler主辦的香港隊對美職聯球隊國際邁阿密表演賽，多位立法會議員亦是座上客，「球王」美斯未落場，引球迷及港府不滿，議員亦明言跟進。至少兩位議員去信立法會民政及文化體育事務委員會主席馬逢國，要求開會討論有關事項，並邀主辦方到立法會解釋。

▲ 民政及文化體育事務委員會將加會討論美斯失場事件。（趙居逸攝）

馬逢國會上表示， 共收到三位議員信件要求跟進事件，自己今日一早多次就事件和政府溝通，決定在今日會議的「其他事項」環節，供委員表達意見，有官員出席聽取意見並作綜合回應，再看看如何跟進。希望可大概爭取40分鐘討論。

田北辰：若不「回水」納黑名單 殺一儆百

實政圓桌田北辰下午見記者時則建議政府殺一儆百，要求主辦方向觀眾「回水」，否則列入黑名單，不允許再租用康文署場地，「唔好當香港係水魚！」他又指，不認為事件與政治有關。

田北辰續指，此事件對香港將來辦盛事，有深遠影響，政府以後要搞清楚，盛事主辦方最低程度，要「交到什麼貨」，例如球星的最低出場時間，並向公眾交代，讓觀眾自己決定是否買票。

促邀主辦方到立法會委員會交代

選委界議員尚海龍則致信要求立法會相關委員會加會，並邀請主辦方出席交代。工聯會議員陸頌雄亦去信召開會議討論「大型體育活動基金撥款監管準則」。

▲ 尚海龍昨日亦在表演賽現場。（尚海龍Facebook圖片）

尚海信在信件指出，事件除嚴重影響入場市民和球迷的權益，也對香港作為主辦國際體育活動的形象帶來一些不利影響。形容事件令人惋惜，促討論3事項，包括政府應否督促主辦機構或透過法律途徑幫現場觀眾追討？政府將採取何種措施如設定賠償條款，以確保在未來舉辦類似盛事時，主辦方能夠履行合同約定，同時確保合作方會遵守相關合約內容？等等。

要求討論基金撥款監管準則

陸頌雄則指出，政府未有就「M」品牌資助審批、監管及問責機制，向業界作充分諮詢與商議。業界憂慮今年眾多大型盛事會再次「甩轆」，長遠有損香港國際形象。他建議委員會盡快討論有關事宜。

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記者：戴朗希 趙居逸