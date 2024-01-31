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【院長卸任】陳家亮卸任中大醫學院院長　撰文稱任院長回饋母校為畢生光榮

社會 17:43 2024/01/31

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中大醫學院院長陳家亮今日（31日）結束任期。（資料圖片）

中大醫學院院長陳家亮今日（31日）結束任期，並於社交平台撰文，指最後一次以院長身份執筆的一刻「實在百般滋味在心頭」，亦令他回顧起這段非凡旅程。他形容，過去十年是他人生中最難忘的階段，亦是醫學院的「黃金十年」，完成了許多別人認為遙不可及的目標外，在過程中更建立了並肩同行、互相扶持的情誼。

他讚揚團隊多年來懷著雄心壯志，為醫學院定下多個目標，縱然不少人抱持懷疑的目光，認為他們在「天方夜譚」、「癡人說夢」，但亦憑著初心竭力追夢，相信「只有創新、敢於挑戰現狀，才能開天闢地」，並「以身教活出敢想、敢試的勇氣，重新定義什麼是可能」。

他亦形容，自己由一個兩手空空、輸在起跑線的小子，成為醫學院院長，正好活出中大醫學院「成就不可能」的精神，並以在這個崗位上回饋生於斯、長於斯的母校 ，為「畢生光榮」。因此，他衷心感謝每位過去給予的支持及鼓勵，認為一同並肩奮鬥的每個片段將長留於他的心，伴隨他走以後的路，並給他力量克服未來更大的挑戰。

他又感謝大學校董會、管理層、每位恩師、前輩及社會人士在過去日子對他的信任、指導及包容，故懷著感恩及謙卑的心，衷心祝願中大醫學院在新任院長趙帶領下再創高峯，繼續貢獻社會。

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責任編輯：梁凱婷
 

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