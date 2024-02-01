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美食速報｜奕居夥上海灘推藝術下午茶　可獲贈利是封或薑花香薰蠟燭

休閒消費 10:38 2024/02/01

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

奕居上海灘SHANGHAI TANG X 藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）聯名系列主題下午茶 。（相片由奕居提供）

農曆新年將至，也表示將有幾日假期可與親友共聚，在酒店歎下午茶最愜意。奕居以經典的香港格調喜迎新春，首度與奢華時裝品牌上海灘SHANGHAI TANG獨家聯乘，推出Salisterra全新下午茶，讓客人沉浸於迷人的當代亞洲美學世界。 

為迎接龍年，Salisterra的廚師團隊大展廚藝，以SHANGHAI TANG X JACKY TSAI：祥龍獻瑞系列為靈感，融入不同中式點心元素，包括香酥芋角鴨、鮑魚雞粒酥和酥脆蝦球配酸梅蛋黃醬，搭配令人回味的甜品，如雲呢拿金桔慕斯、奶油芝麻朱古力、覆盆子可露麗及椰子紅豆慕斯。 

下午茶包括精心炮製的甜點及鹹點，配以當代藝術家 Jacky Tsai 聯乘上海灘SHANGHAI TANG系列的豐富色彩和祥龍圖案，讓客人體驗真正的亞洲風情。Salisterra下午茶亦包括大受追捧的英式鬆餅，佐以士多啤梨及薑果醬。 

每位在農曆新年前享用下午茶的客人將獲贈以Jacky Tsai的龍紋圖案為設計靈感的聯乘利巿封，而假日後來訪的客人將獲贈一個上海灘SHANGHAI TANG經典薑花香薰蠟燭。 

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Info
日期：即日至3月31日，每天3pm至5pm
費用：$680兩位用（周一至周四）、$718兩位用（周五至周日及公眾假期）
備註：包一杯茶或咖啡，另加10%服務費 
訂座：3968 1106

記者：周美好

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