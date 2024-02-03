KO耳鳴︱45歲女全日耳鳴聽力差　手指敲1位置助紓緩　中醫拆解耳鳴4大類型

▲ 45歲女全日耳鳴聽力差，手指敲1位置助紓緩，中醫拆解耳鳴4大類型。

很多人以為「耳鳴」只是一種反映聽力退化的耳疾，但其實成因大多與心緒不寧有關。本港註冊中醫師李廣冀（柴醫）接受訪問，就指出不同體質的耳鳴患者大致可區分為4大証型，又教大家如何透過日常按摩紓緩及預防耳鳴、保護聽力。

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耳鳴全日發作 中藥、針灸治療助改善

柴醫分享近期一宗病例指，一名45歲女患者在2022年12月時曾第二次確診新冠肺炎。至2023年10月，她某日突然出現雙側耳鳴，聲量巨大，而且全日發作，非常影響情緒。患者先後求診耳鼻喉科，排除是鼻咽癌；惟聽力開始退化，其母親亦有同樣問題。

患者在2023年12月開始求診中醫，醫師發現其脈象沉滑，舌診暗紅苔白膩，屬於「肝火上擾証」，建議內服中藥及針灸。治療一星期後，病情明顯減輕；服中藥2星期，耳鳴聲響減弱；針灸治療大約8至10次，情況穩定。至今大約隔日發作一次，耳鳴聲音受控。

耳鳴4大証型

柴醫首先表示，耳鳴可分為2種不同表現：

「耳鳴有分『實證』和『虛證』。『實證』的耳鳴，聲響很大，似風吹雜聲，如風筒、冷氣聲等嘈雜，在短時間忽然出現。患者肝火上炎、痰熱上擾，熱氣衝上頭部，導致頭昏腦脹或口苦症狀。而『虛證』則是長時間出現，尤在安靜晚上會聽見類似高音蟬鳴聲。」

他再引述典籍指：「宗脈虛損不足」、「陽氣萬物上盛」為耳鳴成因。據統計，耳鳴患者中有77.4%存在各種負面情緒問題，其中第一位是思慮過多（50%），其次是易焦慮（43.5%）的情況；也有部分人是情緒敏感、易怒（32.3%）體質。

不同體質的耳鳴患者，病情表現不盡相同。4大証型如下：

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改善體質有助緩解耳鳴症狀

柴醫引述耳鳴相關研究指：

「耳鳴並非只是軀體疾病，而更多認為是心身疾病。」

在耳鳴的4大証型中，患者佔比最多的是「脾胃虛弱証」。而中醫學認為「多思傷脾」，可見兩者相符。故治療過程中改善脾胃功能，對於減輕耳鳴症狀恢復聽力損失，或有一定幫助。

另外，中醫臨床工作中發現，多數耳鳴耳聾患者，存在睡眠質量差問題。故認為預防、治療本病時，改善患者睡眠情況，可能對緩解患者耳鳴、提高聽力情況有一定幫助。

紓緩及預防

柴醫教大家3個日常可做的簡單按摩方法，有助紓緩耳鳴症狀，及預防聽力退化。

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責任編輯：張沛