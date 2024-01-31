農曆新年2024｜全港十大廟宇地點及開放時間　求姻緣求子到上環慈雲山/求財去邊度？

▲ 農曆新年很多人會去廟宇拜神，如果想求姻緣、求子、求財、求學業進步，可以到相應的廟宇參拜。

【農曆新年2024/廟宇/拜神/求子/求姻緣/轉運】每逢農曆新年，大家都會同各大廟宇拜神許願，祈求新一年行大運。如果你有特定願望，可以到相應的廟宇參拜，除了本港最著名的黃大仙祠、車公廟之外，港九新界及離島都有不同神袛坐鎮各大廟宇。如果想求姻緣、求子、求財應該去哪一間呢？可以看看以下10個廟宇！

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香港廟宇1：嗇色園黃大仙祠【有求必應、解籤準】

本港最著名寺廟嗇色園黃大仙祠，主要供奉道教著名神祇黃初平（黃大仙師），另有供奉儒、釋兩教的神祇如孔子、觀音等，故三教融合為黃大仙祠一大特色。據聞當年黃初平提煉的丹藥能醫百病，後來因為普濟勤善而成仙。

▲ 嗇色園黃大仙祠是本港最著名寺廟。（圖片來源：黃大仙祠官網）

黃大仙祠被認為是最有求必應的廟宇之一。根據民間信仰和傳說，黃大仙被視為一位非常靈驗和慈悲的神祇，擁有超凡的能力和聖德，願意聽取並回應人們的許願。所以很多人相信，只要虔誠地向黃大仙祈禱，黃大仙就會幫助他們實現願望、療癒疾病、保佑平安、解決困難等。

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嗇色園黃大仙祠

地址：九龍黃大仙竹園村2號

新年特別開放日期及時間：

- 年三十晚（2月9日）：7:30am-4:30pm、9pm-12mn

- 初一（2月10日）：12mn-9pm

- 初二至十四（2月11日至23日）：7:30am-6pm

- 十五（2月24日）：7:30am-10pm

香港廟宇2：車公廟【祈求轉好運】

每逢大年初三，車公廟便人頭湧湧，皆因人人都想避開「赤口」便去車公廟，上香拜神後便會轉壇前的銅風車，祈求新一年轉出好運，逆境變順境。

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車公廟

地址：新界大圍車公廟道7號

新年特別開放日期及時間：

- 年三十晚（2月9日）：8am-6pm

- 年三十晚至初一（2月9日至10日）：11pm-6pm

- 初二（2月11日）：8am-6pm

- 初二晚至初三（2月11日至12日）：11pm-6pm

- 初四至十九（2月13至28日）：8am-6pm

- 十五（2月24日）：7am-6pm

▲ 紅磡觀音廟著名求財運。（圖片來源：華人廟宇委員會）

香港廟宇3：紅磡觀音廟【求財運】

位於紅磡的觀音廟於1872年建成，而在農曆正月廿六日更是一年一度的觀音開庫大日子，如果想該年財運亨通的人可到觀音廟祈福、借庫。

紅磡觀音廟

地址：九龍紅磡差館里18-20號

開放時間：8am-5:45pm

▲ 農曆正月廿六日是一年一度的觀音開庫大日子。（圖片來源：華人廟宇委員會）

香港廟宇4：上環文武廟【求學業進步、事業升職加薪】

由文武廟、列聖宮和公所3幢建築物組成，廟內供奉文昌帝君及關帝。文昌帝代表功名及官運吏祿，​​求學業、求功名的人參拜可得其保祐；而武帝則是「關公」，代表財富、忠誠及義氣，主祀事業運，打工仔參拜可改善人際關係，助事業暢通、升職加薪！

上環文武廟

地址：上環荷李活道124至126

特別開放日期及時間：

年三十（2月9至10日）11pm-2am

年初一（2月10日)、十五（2月24日）7am-6pm

其他日子：8am-6pm

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香港廟宇5：上環廣福義祠【求姻緣、名人熱捧】

同樣在上環，擁有近170年歷史的廣福義祠，又名「百姓廟」，亦有人稱之為地勝廟、濟公廟，因為內裡有兩塊牌寫住地勝和濟公聖佛。更有人稱之為「明星廟」，因為當年張國榮都曾在這裡拜姻緣，連蔡卓妍（阿Sa）、李佳芯及達官貴人都曾來拜訪。

上環廣福義祠

地址：上環太平山街40號廣福義祠

開放時間：9am-5pm

▲ 張國榮曾到上環廣福義祠拜姻緣。（香港經濟日報資料圖片）

香港廟宇6：慈雲山觀音佛堂【求姻緣、求子】

黃大仙祠附近有另一隱世求姻緣寺廟，是位於慈雲山的觀音佛堂。廟內設有龍床以祈求連生貴子、子女平安，廟背更屹立姻緣石以祈求姻緣美滿。求姻緣者需要閉眼向靈石誠心許願，再伏石假寐，有傳可以獲得未來婚姻狀況的啟示。

▲ 慈雲山觀音佛堂是隱世求姻緣寺廟。（圖片來源：東華三院）

慈雲山觀音佛堂

地址：九龍慈雲山沙田㘭道400號

開放時間：9am-5pm

▲ 慈雲山觀音佛堂設有龍床以祈求連生貴子、子女平安，廟背屹立姻緣石以祈求姻緣美滿。（圖片來源：東華三院）

香港廟宇7：坪洲龍母廟【求子】

1971年建於坪洲東灣的龍母廟，又名悅龍聖苑，是坪洲龍母廟是島上最大的寺廟。據聞以廟前的龍水洗手可增強運勢，摸過廟內的龍床更可得到好運、好姻緣、多子多福。

坪洲龍母廟

地址：坪洲志仁街15號

開放時間：（一至六）8am-4pm、（日）8am-5pm

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香港廟宇8：筲箕灣城隍廟【求籤問卜最靈】

原為福德祠（土地廟），建於1877年。由於香港島沒有專門供奉城隍的廟宇，故此華人廟宇委員會於1974年將福德祠擴建，加入城隍像並改稱「城隍廟」。據悉城隍負責管理城中大小事務，不少人曾說在這裏求籤準，因此吸引很多善信前來求籤問卜。

筲箕灣城隍廟

地址：香港筲箕灣金華街

開放時間：8am-5pm

▲ 不少人會去九龍城侯王廟參拜求健康，特別是身患惡疾久病者。（圖片來源：華人廟宇委員會）

香港廟宇9：九龍城侯王古廟【求健康】

求健康方面，不少人會去九龍城侯王廟參拜，特別是身患惡疾久病者。侯王古廟大概建於1730年或以前，古廟主祀楊侯大王。相傳侯王是南宋忠臣楊亮節，南宋末年曾保護宋末最後兩位皇帝（宋帝昰及宋帝昺）逃避元兵而南逃，後來人們為念其忠勇故立廟奉祀。古廟建於石砌高台之上，廟內存有不少文物。2014年更被列為古蹟。

九龍城侯王廟

地址：九龍九龍城聯合道及東頭村道交界

開放時間：8am-5pm

▲ 旺角山東街水月宮每年度的「觀音開庫」寶誕，吸引大批善信前往參拜。（圖片來源：東華三院）

香港廟宇10：旺角山東街水月宮【趨吉避凶】

水月宮約1884年始建於今窩打老道與亞皆老街交界，古名大石鼓山坡。1926年遷至現址，由廣華醫院重建及管理。1931年東華醫院、廣華醫院及東華東院正式統一為東華三院，此廟遂由東華三院管理。

每年「觀音開庫」寶誕，都吸引大批善信前往參拜。廟內保存一批珍貴文物，如兩塊1927年的古物牌匾、觀音銅扇、香案等，亦有昇運蓮花燈供善信祈福。



山東街水月宮

地址：九龍山東街90號

開放時間：8am-6pm

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責任編輯：林綺玲