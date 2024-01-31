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【涉嫌誤殺】59歲男子「勸交」被推跌不治　警拘2人涉嫌誤殺及普通襲擊

社會 18:34 2024/01/31

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死者當日與友人在便利店外與人爭執，死者「勸交」反被推倒，頭部受傷送院，搶救延醫不治。（曾秋文攝）

警方周一（29日）晚上6時45分接報，指有數名男子在東頭（二）邨旺東樓一店鋪外爭執，其中一名59歲男子懷疑因「勸交」被推倒在地上，到場後發現該名男子頭部受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，惟至今日（31日）凌晨1時45分被證實死亡；另一有一名61歲男子受輕傷，拒絕送院治理。

警方初步調查後，周一拘捕1名58歲男子，涉嫌普通襲擊；並在今日拘捕1名33歲男子，涉嫌誤殺。他們現正被扣留調查；警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。

黃大仙警區反三合會行動組正調查案件，不排除稍後有更多人被捕，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 6158與調查人員聯絡。

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該宗黃大仙東頭邨誤殺案，59歲死者姓陳，居於慈雲山，但為照顧年邁母親，經常到東頭邨旺東樓一帶流連，閑時在旺東樓地下便利店與友人喝酒。據其一位友人稱，自己與疑兇兩父子曾因邨內衛生問題起爭執結怨，日前（29日）疑兇兩父子與另外兩名蒙面人士到現場尋仇，死者當時上前勸阻，被人推跌，頭部及耳朵出血，其友人立刻報警，尋仇人士則四散。友人對死者為勸交身故深感難過， 今日（31日）晚上曾到現場簡單致祭。

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責任編輯：黃小冰、曾秋文

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