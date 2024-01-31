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最新系列｜Pokémon再度登陸Catalog 　迎接新挑戰掀起冒險熱潮 

休閒消費 18:46 2024/01/31

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熱門 麥明詩 新手爸媽 盛勁為 高才通 狀王之王 中一面試 COLLAR 區區有好校 MIRROR 名校專區

Pokémon 再度登陸 Catalog 系列第二彈，再度推出一系列全新產品，涵蓋成人和小童服裝，為各位粉絲們打造全新的日常 Pokémon 時尚體驗。系列主打漫畫風格設計，讓人沉浸在 Pokémon 世界的魅力之中，同時滿足各位粉絲的不同需要。本系列於2024 年1月25日正式在Catalog全線門店和網上商店推出。

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首先，系列推出一款全黑色外套，背面印有亮面設計的 Pikachu 圖案。這款外套低調但十分型格，展現出對 Pikachu的喜愛。另外一件是恤衫，以漫畫風格的設計融合了黑白色的Pikachu、耿鬼、噴火龍和超夢的圖案集於一身，帶來一種獨特的視覺饗宴。

Pokémon再度登陸 Catalog 第二彈系列主打各種設計印花 Tee，非常適合日常穿搭。首先特別為大家介紹的是夜光 Pikachu作為設計的印花 Tee，胸口位置有一個細細的 Pikachu 圖案，而背後則有較大的 Pikachu 和 Pokémon字款。這款 Tee 在光線暗淡的環境下特別引人注目。

第二款是兩色印花 Tee，左右兩側分別印有雄性及雌性的可愛Pikachu，而且立體的尾巴更內藏磁石，可以與另一隻的尾巴連繫上，很適合情侶們穿著一起打卡。

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接下來有幻彩印花 ee系列，分別以Pikachu、耿鬼、噴火龍和超夢四隻 Pokémon 為主題。Tee的正面以幻彩箔片印上Pokémon的圖案、圖鑑編號和日文名稱，而背面位置更細心加入了該 Pokémon 的屬性圖示，讓人更加全面地了解每隻 Pokémon。

另外，印花 Tee也有五個設計，以 Pikachu、耿鬼、噴火龍、卡比獸和新葉喵五隻 Pokémon 為主題。這款Tee特別在胸口位置加入了刺繡的 Pokémon 日文名稱，展現出精緻的工藝，背面設計則加入了 Pokémon 的圖案以及其屬性，讓你在穿著時能夠更加貼近Pokémon的世界。

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系列更推出以變換熨畫設計的Tee，穿上它時，你可以看到不同模樣的 Pikachu。而另一款同樣以Pikachu為主題的 Tee，更加入了平面車花袋在胸口位置，仿如 Pikachu 立體地呈現，袋仔更可以隨時拆掉，輕鬆變成低調黑色 Tee。

再為大家介紹一件以伊布不同形態為設計的Tee，背面位置印有伊布及其八種進化形態，伊布愛好者絕對不能錯過。最後，以耿鬼作設計的印花Tee，前幅位置印有三隻耿鬼，特別之處是左右兩邊是印花，中間的是車花，增添了層次感和視覺效果。

Pokémon再度登陸第二彈系列的商品也有照顧到小朋友們的需求！第一樣為大家介紹的是適合轉換季節時使用的風褸外套，提供了黃色和藍白色兩種設計。這款風褸外套非常方便收納，讓小朋友們輕鬆應對不同的天氣變化。

系列也為小朋友們準備了多款Tee，適合日常穿搭。首先是Pikachu黑白T恤，加入立體的Pikachu尾巴設計，相信會十分受小朋友們的喜愛。還有 Pikachu 車花袋款式，與成人系列的設計相呼應，小童系列還特別推出了黃色款式，供小朋友們選擇。另外還有一款以變換熨畫設計的 Pikachu 黑色Tee，穿上它時，小朋友們可以看到Pikachu 的不同形態，十分有趣！

特別為大家介紹的是以伊布不同形態為設計的 Tee，與成人系列不同之處在於中間的伊布以魔術貼黏貼著，可以隨時拆掉或裝上，讓小朋友們體驗到更多的互動和樂趣。

除此之外，系列還推出了兩款專為小童系列設計的新葉喵和伊布印花Tee。前幅位置以毛毛質地印上Pokémon 可愛的樣子，而伊布款式的背面則印上伊布的背影，給小朋友們帶來更多的驚喜和樂趣。

Catalog Pokémon 系列第二彈亦送出 Pikachu 手提袋，*凡購買 Catalog Pokémon 系列全新產品滿指 定金額，即送 Pikachu 手提袋乙個，數量有限，送完即止。

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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