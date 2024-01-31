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【藝團】劇團成員疑被舉報涉2019不當言論　教育局要求創意書院臨時解除演出場地租約

社會 19:00 2024/01/31

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劇團「小伙子理想空間」發文講述學校演出場地租約突然取消.。（劇團facebook截圖）

劇團「小伙子理想空間」2個劇目原定下月初於公演兆基創意書院公演，校方應教育局要求，臨時解除演出場地組約，令演出被迫取消。事件涉及有人向教育局投訴，據稱投訴內容指，該劇團團員曾於2019年在社交平台發表「不當言論」，教育局「下令」要求學校解除租約。該劇團表示對本港藝術發展未來感到絕望，有業內人士批評當局未經調查便「定罪」做法擾民。

「小伙子理想空間」2個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，原定2月2至4日於香港兆基創意書院多媒體劇場舉行5場演出。惟該劇團今日（31日）在社交平台表示，於本月19日得悉校方接獲教育局九龍城區學校發展組發出指引，要求校方與劇團解除場地租約，以致演出取消，期間劇團曾多次致電向各方了解，但一直無助事情發展，直至昨日（30日）接獲最終通知，現正努力尋求繼續演出的方法。

就近日有人惡意散布謠言，指該團團員「曾發表不當言論、涉及敏感或爭議性議題」，該劇團團員尋求法律意見後，「嚴正聲明將對此等失實以及有誹謗嫌疑的指控保留一切追究之權利」；劇團表明任何情況下，團員均一直以合法方式進行藝術表演，從未作出任何違法行為，亦將繼續遵守香港法例。劇團指，涉事劇目屬全自資項目，最終不能如期上演，

讓台前幕後所有參與者數百小時的努力付諸東流，本團實感無奈及對本港藝術發展的未來表示絕望。

香港兆基創意書院副校長蔡芷筠向本報證實，於本月19日接獲教育局分區指引，稱接獲關於該劇團的投訴，要求校方解除相關場地租約，惟校方不便對外透露投訴內容。她又形容創意書院是一間「藝術中學」，辦學定位為「藝術文化中心」，一直盡可能支持不同類型劇團和組織創作，包括出租校內大、小劇場及展覽廳等場地予校外組織租用，但校方同時受到教育局監管，故須跟從局方規則。

著名舞台劇編劇莊梅岩亦發文引述劇團指，演出取消原因是有人向教育局舉報，指有團員「在2019年曾在社交平台發表不當言論」，教育局遂要求校方向劇團解除租約。莊梅岩批評事件荒謬，事涉未經定罪的人和事，國安部也未有立案，批評未經專業調查便「一概被定案」的做法十分失智、擾民。莊亦透露，日前協助劇團創辦人唐浩翔（Alex）處理事件，惟九龍城教育發展組高級學校發展主任王鈺棋拒絕跟他們見面，最終只能透過電話表達訴求：

我在電話中請求她（王鈺棋）理解，取消一個演出不同取消一個飯局，你取消飯局，餐廳尚可將食材分給其他餐廳，你這樣臨時取消一個演出，他們這兩個月所有準備就白費了，因為不可能立即找到場地，你這樣是將一班年青人的夢想和努力不屑一顧。很明顯，年青人 is not their concern。

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記者：馮琪雅

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