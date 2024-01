【藝團】劇團成員疑被舉報涉2019不當言論　教育局要求創意書院臨時解除演出場地租約

劇團「小伙子理想空間」2個劇目原定下月初於公演兆基創意書院公演,校方應教育局要求,臨時解除演出場地組約,令演出被迫取消。事件涉及有人向教育局投訴,據稱投訴內容指,該劇團團員曾於2019年在社交平台發表「不當言論」,教育局「下令」要求學校解除租約。該劇團表示對本港藝術發展未來感到絕望,有業內人士批評當局未經調查便「定罪」做法擾民。

「小伙子理想空間」2個劇目《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》,原定2月2至4日於香港兆基創意書院多媒體劇場舉行5場演出。惟該劇團今日(31日)在社交平台表示,於本月19日得悉校方接獲教育局九龍城區學校發展組發出指引,要求校方與劇團解除場地租約,以致演出取消,期間劇團曾多次致電向各方了解,但一直無助事情發展,直至昨日(30日)接獲最終通知,現正努力尋求繼續演出的方法。

就近日有人惡意散布謠言,指該團團員「曾發表不當言論、涉及敏感或爭議性議題」,該劇團團員尋求法律意見後,「嚴正聲明將對此等失實以及有誹謗嫌疑的指控保留一切追究之權利」;劇團表明任何情況下,團員均一直以合法方式進行藝術表演,從未作出任何違法行為,亦將繼續遵守香港法例。劇團指,涉事劇目屬全自資項目,最終不能如期上演,

香港兆基創意書院副校長蔡芷筠向本報證實,於本月19日接獲教育局分區指引,稱接獲關於該劇團的投訴,要求校方解除相關場地租約,惟校方不便對外透露投訴內容。她又形容創意書院是一間「藝術中學」,辦學定位為「藝術文化中心」,一直盡可能支持不同類型劇團和組織創作,包括出租校內大、小劇場及展覽廳等場地予校外組織租用,但校方同時受到教育局監管,故須跟從局方規則。

著名舞台劇編劇莊梅岩亦發文引述劇團指,演出取消原因是有人向教育局舉報,指有團員「在2019年曾在社交平台發表不當言論」,教育局遂要求校方向劇團解除租約。莊梅岩批評事件荒謬,事涉未經定罪的人和事,國安部也未有立案,批評未經專業調查便「一概被定案」的做法十分失智、擾民。莊亦透露,日前協助劇團創辦人唐浩翔(Alex)處理事件,惟九龍城教育發展組高級學校發展主任王鈺棋拒絕跟他們見面,最終只能透過電話表達訴求:

我在電話中請求她(王鈺棋)理解,取消一個演出不同取消一個飯局,你取消飯局,餐廳尚可將食材分給其他餐廳,你這樣臨時取消一個演出,他們這兩個月所有準備就白費了,因為不可能立即找到場地,你這樣是將一班年青人的夢想和努力不屑一顧。很明顯,年青人 is not their concern。