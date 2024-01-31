【安置屋邨】洪水橋資助出售單位「樂翹軒I」下月15日接受申請認購　房協今起發信通知合資格住戶

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發展局今日（31日）公布，由香港房屋協會（房協）興建的元朗洪水橋／厦村（第一期）及粉嶺百和路首兩個專用安置屋邨項目，將於今年第4季起陸續落成和入伙，共提供996個資助出售單位及885個資助出租單位。房協將先推售元朗洪水橋／厦村（第一期）項目的資助出售單位「樂翹軒I」，今日起通知有關住戶可申請認購。

「樂翹軒I」將於2月15日至3月6日接受申請認購，房協及地政總署今日起分別向合資格申請認購的住戶發信，即已遷離發展範圍並獲安排入住房協或房委會暫租住屋單位的住戶；以及現居於發展範圍而項目已展開安置補償發放程序的住戶，通知他們申請認購的安排及詳情。至於粉嶺百和路項目的資助出售單位，房協就計劃於今年第二季推售。而上述兩個項目的資助出租單位，房協將於今年第四季開始編配，房協和地政總署屆時會再發信通知相關住戶考慮作出申請。

發展局指，連同上述兩個項目，新界各個興建中的專用安置屋邨項目，即元朗洪水橋／厦村各期、粉嶺百和路和古洞北第24區，合共可提供約6,700個單位，包括約2,300個資助出租單位及約4,400個資助出售單位，以應付發展清拆項目的住戶安置需要。

隨着該些專用安置屋邨陸續由今年第四季至預計不遲於2027／28年度落成和單位供應足以吸納合資格受影響住戶，政府會​安排住戶於遷出政府發展區域時直接入住專用安置屋邨。屆時讓有關住戶暫時入住房協及房委會暫租住屋單位的過渡安排亦會相應停止。

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責任編輯：黃小冰