賞櫻季節︱全港6大賞櫻好去處　東涌盛放粉紅花海+大埔賞盡逾70種櫻花

【親子好去處/櫻花/賞櫻/東涌櫻花】春天是賞櫻的季節，不少人都計劃去日本賞櫻，但其實本港也可以欣賞到3種不同櫻花，今次Topick就為大家整合全港6大賞櫻好去處，當中更有一地方的櫻花已經盛開，大家記得把握機會打卡！

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香港3大櫻花品種

香港的櫻花通常在二月中下旬開始開花，花期約可維持一兩星期。本港常見的櫻花品種有鐘花櫻桃（又名緋寒櫻）、富士櫻和吉野櫻，各自的櫻花品種都會有不同的顏色：富士櫻偏粉紅色、吉野櫻近乎全白至淡粉色、鐘花櫻桃則偏向桃紅色。

為了避免一眾「愛櫻」人士錯過花開時間，康文署每年都會更新香港櫻花花期，不過今年暫未發放最新消息，以下為2023年花期讓大家參考，以預先計劃賞櫻路線。

▲ 香港櫻花通常會於二月中下旬開始盛放，大家切勿錯過。

1.東涌櫻花園

在香港機場赤鱲角南路和觀景山山腳也有一個「機場櫻花園」，種植了逾80棵「好運來」櫻花，近日園內半數的櫻花已開，大家不要錯過花開時節！櫻花園鄰近東涌觀景山，各位可以計劃一個櫻花一日遊，賞完櫻再去行山，感受大自然！

東涌櫻花園／機場櫻花園

花期：現至2月上旬

地址：赤鱲角南路近觀景山

交通：東涌站出發，經纜車站，沿赤鱲角南路過橋步行前往，路程約15分鐘

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2.長洲關公忠義亭

長洲櫻花樹位於山上的關公忠義亭廟宇外，櫻花品種為緋寒櫻，花期為2月上旬至3月上旬。賞花同時亦可到附近著名景點關公忠義亭廟宇，一覽傳統紅木建築及體驗當地文化，展開一趟古色古香的賞櫻之旅。

長洲關公忠義亭

花期預測：2月上旬至3月上旬

地址：長洲觀音灣路關公忠義亭

交通：經中環碼頭（5號）轉乘渡輪前往長洲。到達長洲後沿東灣路行，右轉至警署徑往山坡方向，步行大約10分鐘。

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3.石門安景街公園

安景街公園位於沙田石門，園內沿城門河畔有約20棵富士櫻。公園的富士櫻已有約五分一的櫻花盛開，預計花期會於2月下旬至3月上旬左右，而花開盛況只會維持約一至兩周，大家千萬不要錯過！

石門安景街公園

花期預測：2月下旬至3月上旬

地址：沙田石門安景街及石門城門河畔

交通：乘搭屯馬綫至石門站，隨後於A出口前往城門河畔

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4.大埔海濱公園

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，園內種植了共70多棵品種不一的櫻花，包括八重櫻、富士櫻、墨染櫻、重瓣山櫻花、鐘櫻花、昭和櫻等，花期預計2月下旬至3月上旬左右。

大埔海濱公園

花期預測：2月下旬至3月上旬

地址：大埔大發街

交通：大埔墟港鐵站B出口出發，步行30分鐘

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5.香港單車館公園



香港單車館公園內共種植了11棵櫻花樹，分別是鐘花櫻桃、富士櫻及吉野櫻。櫻花一般於3月上至中旬開花，3月中至尾則是凋謝「櫻吹雪」時間，可以欣賞到極為不同的美景。大家除了可以漫步於櫻花樹下外，還可以於單車徑踏單車，享受休閒時光。另外公園中央更有大片草坪，各位可以與家人們在草地上邊休息，邊賞花。

將軍澳單車館公園

花期預測：3月上旬至3月中旬

地址：將軍澳寶康路105-107號

交通：坑口站B2出口；將軍澳站A1出口

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6.香港海洋公園

海洋公園內主要種植的櫻花品種為廣州櫻，花瓣較大，呈粉紅色，主要集中在海濱樂園廣場、海洋列車海濱站前附近的一帶，花期預計在每年的3月上旬開始盛放。

香港海洋公園

花期預測：3月上旬至3月下旬

地址：香港仔黃竹坑道180號

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責任編輯：王明芳