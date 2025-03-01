  • 23°C
香港時間：202531日 (六) 11:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 啟德體育園 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港邊到有得睇櫻花？即睇10大香港賞櫻好去處！

【免費親子好去處/香港櫻花2025/香港櫻花花期/香港櫻花地點/香港賞櫻】踏入3月，櫻花季節到來，東涌機場的櫻花樹經已綻放，康文署旗下公園的櫻花也陸續開花，包括安景街公園及大埔海濱公園，櫻花花期短暫，一般維持在7至14天，想賞花打卡就要把握時間！TOPick為大家整理10大賞櫻好去處，感受春日花海的浪漫！

香港櫻花2025｜香港3大櫻花品種及櫻花花期

香港的櫻花通常在2月中下旬開始開花，花期約可維持一兩星期。本港常見的櫻花品種有鐘花櫻桃（又名緋寒櫻）、富士櫻和吉野櫻，各自的櫻花品種都會有不同的顏色：富士櫻偏粉紅色、吉野櫻近乎全白至淡粉色、鐘花櫻桃則偏向桃紅色。

為了避免一眾「愛櫻」人士錯過花開時間，康文署每年都會更新香港櫻花花期，不過今年暫未發放最新消息，以下為2024年花期讓大家參考，以預先計劃賞櫻路線。

香港櫻花2025｜香港櫻花通常會於二月中下旬開始盛放，大家切勿錯過。（Vanessa授權圖片）

香港櫻花2025｜1.東涌櫻花園

機場管理局於赤鱲角機場櫻花園由即日起開放給市民賞櫻，園區的櫻花今年第3年開花，範圍擴展至海邊一帶，擴展部分名為「櫻花海岸」，種植了逾100多棵櫻花樹，部分櫻花樹亦已開始盛放，大家捉緊賞花期！

園區附近更增設了躺椅及咖啡桌作休憩之用，觀賞小徑上有櫻花圖案，旁邊也有草地讓市民打卡或野餐。園區每日晚上8時設有夜櫻點燈，粉色櫻花配以色彩繽紛的燈光，拍出另一番獨特景象。

延伸閱讀：香港櫻花2025｜東涌機場櫻花海岸免費開放！　逾百棵櫻花樹延伸海旁【附交通+花況更新】

東涌櫻花園／機場櫻花園
花期預測：現至3月下旬
地址：赤鱲角南路近觀景山
交通：東涌站出發，經纜車站，沿赤鱲角南路過橋步行前往，路程約15分鐘

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

TOPick一分鐘
流感高峰期｜傷風感冒藥不能治流感　醫生教外遊帶這1物自救

香港櫻花2025｜2.沙田石門安景街公園

安景街公園位於沙田石門，園內沿城門河畔有逾一百多棵的櫻花樹。據康文署顯示的開花情況，開花指數已達3，不少櫻花樹經已盛放，放眼看去一列粉紅花海相當震撼。花期大約維持約一至兩周，大家千萬不要錯過！

沙田石門安景街公園
花期預測：現至3月上旬
地址：沙田石門安景街及石門城門河畔
交通：乘搭港鐵屯馬線至石門站，隨後於A出口前往城門河畔

點擊圖片放大
+3
+2

香港櫻花2025｜3.大埔海濱公園

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，園內種植了共70多棵品種不一的櫻花，包括八重櫻、富士櫻、墨染櫻、重瓣山櫻花、鐘櫻花、昭和櫻等，現時康文署網站的開花指數同為3大家把握機會打卡！

大埔海濱公園
花期預測：現已開花
地址：大埔大發街
交通：大埔墟港鐵站B出口出發，步行30分鐘

點擊圖片放大
+5
+4

香港櫻花2025｜4.馬鞍山恆明街休憩處

馬鞍山恆明街休憩處種植了約10棵櫻花樹，旁邊也有遊樂設施供小朋友玩耍，非常適合一家大細前往賞櫻的好去處！恆明街休憩處的櫻花經已於2月初盛放，錯過的大家不要傷心，可以到康文署轄下的其他公園賞花！

馬鞍山恆明街休憩處
地址：馬鞍山恆明街
交通：港鐵恆安站A出口步行約5分鐘

點擊圖片放大
+4
+3

香港櫻花2025︱5.將軍澳香港單車館公園

位於將軍澳的香港單車館公園內共種植了11棵櫻花樹，分別是鐘花櫻桃、富士櫻及吉野櫻。櫻花一般於3月上至中旬開花，3月中至尾則是凋謝「櫻吹雪」時間，可以欣賞到極為不同的美景。大家除了可以漫步於櫻花樹下外，還可以於單車徑踏單車，享受休閒時光。另外公園中央更有大片草坪，各位可以與家人們在草地上邊休息，邊賞花。

去年櫻花情況：香港櫻花2024︱直擊將軍澳盛放八重櫻　粉紅花海飄散夢幻氛圍

將軍澳單車館公園
花期預測：3月上旬至3月中旬
地址：將軍澳寶康路105-107號
交通：坑口站B2出口；將軍澳站A1出口

點擊圖片放大
+8
+7

香港櫻花2025｜6.天水圍公園

天水圍公園栽種了約20多棵的櫻花樹，當中有10棵為「廣州櫻」，今年園內的櫻花尚未迎來花期，大家可以留意康文署的消息。

去年櫻花情況：賞櫻季節｜天水圍公園八重櫻粉紅花海　白色染井吉野櫻滿開宜打卡

天水圍公園
地址：元朗天水圍天瑞路六號
交通：港鐵天水圍站乘坐705或751輕鐵前往銀座站

點擊圖片放大
+2

香港櫻花2025｜7.香港海洋公園

海洋公園內主要種植的櫻花品種為廣州櫻，花瓣較大，呈粉紅色，主要集中在海濱樂園廣場、海洋列車海濱站前附近的一帶，花期預計在每年的3月上旬開始盛放。

香港海洋公園
花期預測：3月上旬至3月下旬
地址：香港仔黃竹坑道180號

點擊圖片放大
+4
+3

香港櫻花2025｜8.香港中文大學

中文大學種植了7棵鐘花櫻及7棵日本河律櫻，分別位於聯合書院校巴旁及新亞書院知行樓草坪，兩種櫻花的花期都不一樣，河律櫻會在1月下旬至2月中旬盛放，而鐘花櫻則在2月中至3月，大家留意著賞花期！

香港中文大學
花期：1月下旬至3月
地點：香港中文大學聯合書院校巴旁及新亞書院知行樓
交通：乘搭港鐵至大學站 A 出口，再轉乘中文大學2號校巴於新亞書院下車，步行至5分鐘到達草地

點擊圖片放大
+3
+2

香港櫻花2025｜9.昂坪

土木公程署於2018年在昂坪設立「昂坪春花徑」，種植了約400棵櫻花樹，其中的櫻花品種包括山櫻、重瓣山櫻、廣州櫻、小喬、南國早櫻、染井吉野櫻及八重櫻，同時亦有春季開花的樹木，如吊鐘王、木薑子、梅花等，大家可以欣賞百花齊放的美景。

昂坪春花徑
花期：1月中旬至3月
地址：昂坪村，昂坪奇趣徑至昂坪營地
交通：乘搭昂坪360，於昂坪總站下車

點擊圖片放大
+5
+4

香港櫻花2025︱10.長洲關公忠義亭

長洲櫻花樹位於山上的關公忠義亭廟宇外，櫻花品種為緋寒櫻，花期為2月上旬至3月上旬。賞花同時亦可到附近著名景點關公忠義亭廟宇，一覽傳統紅木建築及體驗當地文化，展開一趟古色古香的賞櫻之旅。

長洲關公忠義亭
花期預測：2月上旬至3月上旬
地址：長洲觀音灣路關公忠義亭
交通：經中環碼頭（5號）轉乘渡輪前往長洲。到達長洲後沿東灣路行，右轉至警署徑往山坡方向，步行大約10分鐘。

點擊圖片放大
+3
+2

更多親子好去處推介：

3月生日優惠2025｜3月70+生日好去處優惠　免費五星酒店自助餐/放題/睇戲

香港室內遊樂場｜港島首間Kiztopia 3月開幕　18大遊樂區域必玩8米飛索+極斜滑梯

迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位

九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

香港櫻花2025｜東涌機場櫻花海岸免費開放！　逾百棵櫻花樹延伸海旁【附交通+花況更新】
19:21 2025/02/25
香港櫻花2025｜東涌機場櫻花海岸免費開放！　逾百棵櫻花樹延伸海旁【附交通+花況更新】
日本櫻花2025︱日本櫻花預測出爐東京/大阪/京都3月尾盛開【附14大熱門城市花期表】
17:51 2025/01/15
日本櫻花2025︱日本櫻花預測出爐東京/大阪/京都3月尾盛開【附14大熱門城市花期表】
3月生日優惠2025｜3月70+生日好去處優惠　免費五星酒店自助餐/放題/睇戲
今日 08:30
3月生日優惠2025｜3月70+生日好去處優惠　免費五星酒店自助餐/放題/睇戲
迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位
13:47 2025/02/21
迪士尼樂園｜迪士尼「Duffy與好友同萌遊」9大亮點　必坐Duffy限定火車＋「可愛座」公仔打卡位
親子輕鐵遊︱「屯門發現號」周末紅日$50全日任搭　即睇打卡美食親子3大路線
13:48 2025/02/25
親子輕鐵遊︱「屯門發現號」周末紅日$50全日任搭　即睇打卡美食親子3大路線
九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋
17:49 2025/02/18
九龍城好去處｜九龍城親子一日遊景點推介　城寨遺跡/藥行Cafe百子櫃/老字號超彈牙魚蛋

你可能感興趣

香港櫻花2025｜東涌機場櫻花海岸免費開放！　逾百棵櫻花樹延伸海旁【附交通+花況更新】
19:21 2025/02/25
香港櫻花2025｜東涌機場櫻花海岸免費開放！　逾百棵櫻花樹延伸海旁【附交通+花況更新】
日本櫻花2025︱日本櫻花預測出爐東京/大阪/京都3月尾盛開【附14大熱門城市花期表】
17:51 2025/01/15
日本櫻花2025︱日本櫻花預測出爐東京/大阪/京都3月尾盛開【附14大熱門城市花期表】
3月生日優惠2025｜3月70+生日好去處優惠　免費五星酒店自助餐/放題/睇戲
今日 08:30
3月生日優惠2025｜3月70+生日好去處優惠　免費五星酒店自助餐/放題/睇戲
好去處 親子活動 玩樂 賞花 櫻花 東涌 沙田 海洋公園 康文署

最高瀏覽

食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
食道癌｜56歲唱作男歌手 驚爆3年前患食道癌 食道全白現況曝光
珍惜生命｜長沙灣28歲男燒炭自殺　消息指為偷食小薯茄吳泳健身教練William
珍惜生命｜長沙灣28歲男燒炭自殺　消息指為偷食小薯茄吳泳健身教練William
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
蘇凌峰近況︱譚小環加拿大開茶餐廳　遇昔日TVB新聞王子蘇凌峰即集郵：英俊瀟灑嘅前輩
急症室最長等候時間（03月01日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月01日 時間04:05）
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑
真赫曼逝世︱Gene Hackman真赫曼與太太陳屍家中　寓所門半開女屍腐爛死因有可疑