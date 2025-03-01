香港櫻花2025｜全港10大賞櫻好去處　東涌粉紅櫻花海旁+沙田石門逾百棵富士櫻

▲ 香港邊到有得睇櫻花？即睇10大香港賞櫻好去處！

【免費親子好去處/香港櫻花2025/香港櫻花花期/香港櫻花地點/香港賞櫻】踏入3月，櫻花季節到來，東涌機場的櫻花樹經已綻放，康文署旗下公園的櫻花也陸續開花，包括安景街公園及大埔海濱公園，櫻花花期短暫，一般維持在7至14天，想賞花打卡就要把握時間！TOPick為大家整理10大賞櫻好去處，感受春日花海的浪漫！

香港櫻花2025｜香港3大櫻花品種及櫻花花期

香港的櫻花通常在2月中下旬開始開花，花期約可維持一兩星期。本港常見的櫻花品種有鐘花櫻桃（又名緋寒櫻）、富士櫻和吉野櫻，各自的櫻花品種都會有不同的顏色：富士櫻偏粉紅色、吉野櫻近乎全白至淡粉色、鐘花櫻桃則偏向桃紅色。

為了避免一眾「愛櫻」人士錯過花開時間，康文署每年都會更新香港櫻花花期，不過今年暫未發放最新消息，以下為2024年花期讓大家參考，以預先計劃賞櫻路線。

▲ 香港櫻花2025｜香港櫻花通常會於二月中下旬開始盛放，大家切勿錯過。（Vanessa授權圖片）

香港櫻花2025｜1.東涌櫻花園

機場管理局於赤鱲角機場櫻花園由即日起開放給市民賞櫻，園區的櫻花今年第3年開花，範圍擴展至海邊一帶，擴展部分名為「櫻花海岸」，種植了逾100多棵櫻花樹，部分櫻花樹亦已開始盛放，大家捉緊賞花期！

園區附近更增設了躺椅及咖啡桌作休憩之用，觀賞小徑上有櫻花圖案，旁邊也有草地讓市民打卡或野餐。園區每日晚上8時設有夜櫻點燈，粉色櫻花配以色彩繽紛的燈光，拍出另一番獨特景象。

延伸閱讀：香港櫻花2025｜東涌機場櫻花海岸免費開放！ 逾百棵櫻花樹延伸海旁【附交通+花況更新】

東涌櫻花園／機場櫻花園

花期預測：現至3月下旬

地址：赤鱲角南路近觀景山

交通：東涌站出發，經纜車站，沿赤鱲角南路過橋步行前往，路程約15分鐘

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香港櫻花2025｜2.沙田石門安景街公園

安景街公園位於沙田石門，園內沿城門河畔有逾一百多棵的櫻花樹。據康文署顯示的開花情況，開花指數已達3，不少櫻花樹經已盛放，放眼看去一列粉紅花海相當震撼。花期大約維持約一至兩周，大家千萬不要錯過！

沙田石門安景街公園

花期預測：現至3月上旬

地址：沙田石門安景街及石門城門河畔

交通：乘搭港鐵屯馬線至石門站，隨後於A出口前往城門河畔

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香港櫻花2025｜3.大埔海濱公園

大埔海濱公園是康文署轄下最大的公園，園內種植了共70多棵品種不一的櫻花，包括八重櫻、富士櫻、墨染櫻、重瓣山櫻花、鐘櫻花、昭和櫻等，現時康文署網站的開花指數同為3大家把握機會打卡！

大埔海濱公園

花期預測：現已開花

地址：大埔大發街

交通：大埔墟港鐵站B出口出發，步行30分鐘

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香港櫻花2025｜4.馬鞍山恆明街休憩處

馬鞍山恆明街休憩處種植了約10棵櫻花樹，旁邊也有遊樂設施供小朋友玩耍，非常適合一家大細前往賞櫻的好去處！恆明街休憩處的櫻花經已於2月初盛放，錯過的大家不要傷心，可以到康文署轄下的其他公園賞花！

馬鞍山恆明街休憩處

地址：馬鞍山恆明街

交通：港鐵恆安站A出口步行約5分鐘

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香港櫻花2025︱5.將軍澳香港單車館公園

位於將軍澳的香港單車館公園內共種植了11棵櫻花樹，分別是鐘花櫻桃、富士櫻及吉野櫻。櫻花一般於3月上至中旬開花，3月中至尾則是凋謝「櫻吹雪」時間，可以欣賞到極為不同的美景。大家除了可以漫步於櫻花樹下外，還可以於單車徑踏單車，享受休閒時光。另外公園中央更有大片草坪，各位可以與家人們在草地上邊休息，邊賞花。

去年櫻花情況：香港櫻花2024︱直擊將軍澳盛放八重櫻 粉紅花海飄散夢幻氛圍

將軍澳單車館公園

花期預測：3月上旬至3月中旬

地址：將軍澳寶康路105-107號

交通：坑口站B2出口；將軍澳站A1出口

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香港櫻花2025｜6.天水圍公園

天水圍公園栽種了約20多棵的櫻花樹，當中有10棵為「廣州櫻」，今年園內的櫻花尚未迎來花期，大家可以留意康文署的消息。

去年櫻花情況：賞櫻季節｜天水圍公園八重櫻粉紅花海 白色染井吉野櫻滿開宜打卡

天水圍公園

地址：元朗天水圍天瑞路六號

交通：港鐵天水圍站乘坐705或751輕鐵前往銀座站

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香港櫻花2025｜7.香港海洋公園

海洋公園內主要種植的櫻花品種為廣州櫻，花瓣較大，呈粉紅色，主要集中在海濱樂園廣場、海洋列車海濱站前附近的一帶，花期預計在每年的3月上旬開始盛放。

香港海洋公園

花期預測：3月上旬至3月下旬

地址：香港仔黃竹坑道180號

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香港櫻花2025｜8.香港中文大學

中文大學種植了7棵鐘花櫻及7棵日本河律櫻，分別位於聯合書院校巴旁及新亞書院知行樓草坪，兩種櫻花的花期都不一樣，河律櫻會在1月下旬至2月中旬盛放，而鐘花櫻則在2月中至3月，大家留意著賞花期！

香港中文大學

花期：1月下旬至3月

地點：香港中文大學聯合書院校巴旁及新亞書院知行樓

交通：乘搭港鐵至大學站 A 出口，再轉乘中文大學2號校巴於新亞書院下車，步行至5分鐘到達草地

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香港櫻花2025｜9.昂坪

土木公程署於2018年在昂坪設立「昂坪春花徑」，種植了約400棵櫻花樹，其中的櫻花品種包括山櫻、重瓣山櫻、廣州櫻、小喬、南國早櫻、染井吉野櫻及八重櫻，同時亦有春季開花的樹木，如吊鐘王、木薑子、梅花等，大家可以欣賞百花齊放的美景。

昂坪春花徑

花期：1月中旬至3月

地址：昂坪村，昂坪奇趣徑至昂坪營地

交通：乘搭昂坪360，於昂坪總站下車

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香港櫻花2025︱10.長洲關公忠義亭

長洲櫻花樹位於山上的關公忠義亭廟宇外，櫻花品種為緋寒櫻，花期為2月上旬至3月上旬。賞花同時亦可到附近著名景點關公忠義亭廟宇，一覽傳統紅木建築及體驗當地文化，展開一趟古色古香的賞櫻之旅。

長洲關公忠義亭

花期預測：2月上旬至3月上旬

地址：長洲觀音灣路關公忠義亭

交通：經中環碼頭（5號）轉乘渡輪前往長洲。到達長洲後沿東灣路行，右轉至警署徑往山坡方向，步行大約10分鐘。

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