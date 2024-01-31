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被問網絡潮語「咁係因為你悲觀」會否觸法？　鄧炳強面露黑人問號：唔知點答你

政治 20:16 2024/01/31

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律政司副司長張國鈞與保安局局長鄧炳強。（陳靜儀攝）

「反駁隊」隊長、保安局局長鄧炳強傍晚見記者，回應坊間疑問，期間有記者詢問，網上流行的熱話「咁係因為悲觀，我睇到由治及興帶來的好處。」會否觸犯23條？初聞此言的鄧炳強面露「黑人問題」，似乎不知該熱話，著記者重複句子，「無端端一句嘢，有無犯法，我都唔知點答你。」身邊的律政司副司長張國鈞忍俊不禁。

記者重複句子，並解釋句子屬網絡熱話，屬語帶相關的批評。鄧炳強就話：「法律好嚴肅、23條都好嚴肅，如果只是網絡上寫一句，又無頭無尾，又唔知講乜，就係咪犯法呢，我諗任何人答都太過輕率。」

上述熱話，早於去年4月出現，並極速成為網絡潮語。事緣連登討論區，有網民在「時事台」發帖，題為「而家社會氣氛沉滯到好似等緊大事發生咁」，隨後一名賬號為「水原千鶴」的網民即隨即回應：「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」，帖子隨即引起熱烈討論，並成為網民喜愛的「百搭萬能回應」，尤其是在有人不滿政策或股市、樓市時，均可見網上有此回應。

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撰文 : 傅流螢

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