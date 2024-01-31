【雙重感染】65歲浙江婦同時感染流感及禽流感　留院兩周後亡

▲ 內地一名女人同時感染流感及禽流感後死亡。(資料圖片)

衞生防護中心表示，一名有長期病患的63歲女子，她於去年11月30日出現病徵，12月2日入院接受治療，並於12月16日死亡。該名女病人被証實同時感染甲型禽流感（H10N5）與甲型流感（H3N2）。

根據國家疾病預防控制局的資料，基因分析顯示病人的H10N5病毒基因屬禽源性，而H10N5病毒感染人類的風險低，未發生人傳人的情況。另外，病人的相關密切接觸者在醫學觀察期間沒有出現異常情況。

衞生防護中心發言人表示，所有新型甲型流感，包括H10N5，在香港均為法定須呈報傳染病。市民如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

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責任編輯：陳展棋