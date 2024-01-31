【樓市辣招】龍漢標：樓市水深火熱促全面「撤辣」　戴尚誠：政府必須審慎地作出平衡及整體考慮

▲ 立法會今日討論「調整股市樓市政策，增強發展動能」議案。（資料圖片）

立法會今日討論由選委界立法會議員周文港動議的「調整股市樓市政策，增強發展動能」，不具立法效力的議員議案，他建議樓市進一步「減辣」，多名議員支持。地產及建造界立法會議員龍漢標認為，現時的股市樓市不是處於較弱階段，已經水深火熱，促全面撤銷各項樓市辣招。房屋局副局長戴尚誠指，在考慮房屋政策的時候，政府必須審慎地作出平衡及整體考慮，會繼續密切監察住宅物業市場情況，以確保樓市穩健發展。

戴尚誠指，有些意見可能認為政府「減辣」力度不足，有議員建議政府應撤銷所有住宅物業需求管理措施，全面「撤辣」，但必須強調，樓市受多項不同因素影響，現時外圍環境充滿挑戰，利率仍然相對高企，市場氣氛因而較為審慎。

龍漢標表示，去年施政報告將額外印花稅適用期縮至兩年；買家印花稅和從價印花稅稅率減半；外來人才置業，更加可以「先免後徵」。股市方面，政府去年11月下調股票印花稅稅率至0.1%，希望藉此提振市場。但他認為相關招數沒有增強發展動能，股市方面，12月平均每日成交金額縮減至986億元；樓市方面，去年上半年每月成交平均都尚有四千三百宗，到了11、12月跌至不足三千。兩個多月來稅局收到外來人才「先免後徵」的申請亦只有518宗。

龍漢標指，「香港現時的股市樓市不是處於較弱階段，其實已經水深火熱」，促請政府，即時全面撤銷各項樓市辣招，適度放寬住宅按揭成數上限。股市方面，他建議，要優化公司上市制度和流程，增加人民幣計價股票的產品選擇，提升香港的吸引力和競爭力。

陳仲尼：部分外資撤出香港市場 轉投日本和印度等地

民建聯立法會議員陳仲尼指出，香港市場正面臨四大變化的因素，歐美資金的減少，由於地緣政治和對中國經濟的觀望，部分外資撤出香港市場，轉投日本和印度等地；美國聯儲局的加息，導致港幣貨幣政策跟隨收緊，港股流動性受壓，資金回流美國；美國對中國上市公司的投資禁令，削弱了港股的吸引力，迫使部分外資賣出中資股，減少了港股的交易量；美國正通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，威脅香港的特殊待遇和經濟優勢，影響香港的高科技引進和「一國兩制」的實施。

民建聯反對全面取消股票印花稅

陳仲尼建議，特區政府承諾維持香港的簡單低稅制，穩定投資者的信心，絕不推出資本增值稅，「因為這樣做，會一槍把香港國際金融中心和國際資產管理中心槍斃」；提升港股的融資吸引力，簡化上市程序；與中東國家研究建立「中東石油人民幣」回流香港的機制，增加人民幣的國際化程度。他續指，民建聯反對有議員提出的全面取消股票印花稅的建議，認為這會對財政收入造成壓力，影響政府的公共服務和基建投資。

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責任編輯：區綽彥